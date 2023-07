DHL-Tochter investiert halbe Milliarde Euro in Lateinamerika

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Düsseldorf (Reuters) - Die Deutsche Post DHL will in Lateinamerika wachsen.

Die Tochter DHL Supply Chain investiere bis 2028 rund 500 Millionen Euro in der Region, teilte der Bonner Konzern am Mittwoch auf Anfrage mit. Die Gelder sollen für den Ausbau von Infrastruktur und Transportkapazitäten eingesetzt werden. Zuvor hatte die "Financial Times" darüber berichtet. Supply Chain bietet Dienstleistungen rund um Lagerhäuser für zahlreiche Branchen an.

(Bericht von Matthias Inverardi, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bittean unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)