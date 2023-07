EQS-HV: KAP AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 14.07.2023 in Fulda mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG

EQS-News: KAP AG / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung

KAP AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 14.07.2023 in Fulda mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG



12.07.2023 / 15:05 CET/CEST

der ordentlichen Hauptversammlung

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre, die KAP AG hat die ordentliche Hauptversammlung für Freitag, den 14. Juli 2023, um 10:00 Uhr (MESZ) einberufen. Vorstand und Aufsichtsrat haben beschlossen, den Beschlussvorschlag zu Tagesordnungspunkt 2 zu ändern und der Hauptversammlung den geänderten Beschlussvorschlag zu unterbreiten. Demgemäß gibt der Vorstand den geänderten Beschlussvorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat wie folgt bekannt: Der im Geschäftsjahr 2022 erzielte und im festgestellten Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 ausgewiesene Bilanzgewinn in Höhe von EUR 50.631.181,95 wird wie folgt verwendet: Ausschüttung einer Dividende mit einem Gesamtbetrag in Höhe von EUR 11.651.344,50, das entspricht EUR 1,50 je dividendenberechtigter Stückaktie für das abgelaufene Geschäftsjahr 2022. Gesamtbetrag der Dividende = EUR 11.651.344,50 Einstellung in andere Gewinnrücklagen = EUR 0,00 Gewinnvortrag = EUR 38.979.837,45 Bilanzgewinn = EUR 50.631.181,95 Fulda, im Juli 2023 Der Vorstand

