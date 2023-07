GNW-Adhoc: AuthPoint Total Identity Security: WatchGuard erweitert das Leistungsspektrum für Identity- und Access-Management (IAM)

^HAMBURG, July 12, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mit dem jüngst vorgestellten ?AuthPoint Total Identity Security"-Bundle baut WatchGuard Technologies (https://www.watchguard.com/de) sein Angebot im Bereich Identity- und Access- Management zielgerichtet aus. Das neue Leistungspaket erweitert die bereits etablierte Multifaktor-Authentifizierung (MFA) ?WatchGuard AuthPoint" um einen Dark Web Monitor Service sowie einen passenden Passwort-Manager. Durch das abgestimmte Zusammenspiel dieser Funktionalitäten entlang der risikobasierten Zero-Trust-Policies der WatchGuard Unified Security Platform (https://www.watchguard.com/de/wgrd-solutions/unified-security-platform)- Architektur können Managed Service Provider mit modernen IT-Sicherheitskonzepten effektiv auftrumpfen. Die entsprechenden Services lassen sich via WatchGuard Cloud einfach und schnell bereitstellen und beliebig skalieren. ?Gestohlene oder durchgesickerte Zugangsdaten sind eine der Hauptursachen für Datenschutzverletzungen. Dennoch ist der Einsatz von Passwörtern nach wie vor gang und gäbe und die am weitesten verbreitete Form der Benutzerauthentifizierung in Unternehmen", so Carla Roncato, Vice President of Identity bei WatchGuard. ?Obwohl die Multifaktor-Authentifizierung im geschäftlichen Umfeld inzwischen als Pflicht gilt, schlagen sich die meisten Organisationen immer noch mit schwachen bzw. für zahlreiche Konten wiederverwendeten Passwörtern oder geteilten Admin-Zugängen rum und müssen sich mit im Dark Web offensichtlich werdenden Datenlecks und Business-Anwendungen, die MFA nicht unterstützen, auseinandersetzen. Hier schafft AuthPoint Total Identity Security Abhilfe und schützt dank fortschrittlicher Passwortmanagement- Funktionen und Dark Web Monitoring über die klassische MFA-Funktionalität und den Single-Sign-On-Webzugriff hinaus." Wichtige Stellschrauben bei der Absicherung digitaler Identitäten Mit dem neuen Komplettpaket von WatchGuard inklusive ?All-in-One"- Authentifizierungsapp für iOS und Android können Probleme im Zusammenhang mit kompromittierten Anmeldedaten deutlich reduziert werden - dank konsequenter Überwachung von Anmeldedaten und Warnungen im Fall, dass ein Passwort im Dark Web auftaucht. Zudem bietet AuthPoint Total Identity Security Anwendern ein einfach bedienbares Tool zur Generierung komplexer Passwörter, die über Browser- Erweiterungen für Microsoft Edge, Google Chrome, Apple Safari und Firefox automatisch eingesetzt werden und via Master-Passwort geschützt sind. Durch die Speicherung der Anmeldeinformationen für jede Anwendung in einem Passwort- Manager muss der Benutzer nur ein einziges komplexes Tresor-Passwort erstellen und sich dieses merken. Dies ist nicht nur benutzerfreundlich, sondern trägt entscheidend dazu bei, das Risiko von Phishing- und Social-Engineering-Versuchen einzudämmen. Die wichtigsten Funktionsbausteine von ?AuthPoint Total Identity Security" im Überblick: AuthPoint MFA Service- AuthPoint MFA wird über WatchGuard Cloud bereitgestellt und erleichtert die Konfiguration und Verwaltung von Offline- und Online- Verifizierungsmethoden. Zugriffsrichtlinien für Endgeräte, VPN-Strukturen und Webanwendungen lassen sich einfach implementieren und umsetzen. Ebenso steht der Einrichtung von Single-Sign-On-Anwendungsportalen für unterschiedlichste Kundeninstallationen auf MSP-Seite nichts entgegen. Dark Web Monitoring Service - Der AuthPoint Dark Web Monitoring-Service benachrichtigt Kunden bedarfsweise, wenn kompromittierte Anmeldedaten von überwachten Domänen in einschlägigen oder neuen Datenbanken für Zugangsinformationen auftauchen. Der entsprechende Hinweis geht dann sowohl an Administratoren als auch direkt an die von der Sicherheitsverletzung betroffenen Anwender, damit diese ihre Passwörter schnell aktualisieren können, bevor die Konten weiter in den Fokus von Angreifern geraten. Mit einer einzigen Lizenz können bis zu drei Domänen überwacht werden. Corporate Passwort-Manager - Der AuthPoint Passwort-Manager wurde speziell für den Einsatz in Unternehmen entwickelt und sorgt nachhaltig für die Etablierung eines höheren Standards für Passwörter. Damit geht nicht nur mehr Kontrolle über die Qualität von Passwörtern einher. Auch die Anzahl der Anfragen zum Zurücksetzen von Passwörtern lässt sich dadurch reduzieren. Anwender müssen sich nicht länger einzelne Passwörter merken, sondern profitieren vom Tresor, der mit einem Master-Passwort geschützt ist. Wenn Benutzer auf eine Anwendung zugreifen wollen, kann das jeweilige Passwort mit der AuthPoint Mobile App für iOS und Android und/oder der Browser-Erweiterung abgerufen werden. Das Ausfüllen der Anmeldedaten erfolgt automatisch im Sinne des reibungslosen und zugleich sicheren Single-Sign-Ons auf Basis starken Passwörter. Gezielte Unterstützung in Form von: * ?Corporate Vault": Für häufig verwendete Anwendungen, die nicht dem Single- Sign-On unterliegen, lassen sich Anmeldedaten einfach hinzufügen und sichere Passwörter erstellen. Außerdem können Administratoren Anmeldeinformationen für die gemeinsame und sichere Nutzung einer Anwendung freigeben. * ?Private Vault": Auch für persönliche Anwendungen können Anmeldedaten ergänzt und sichere Passwörter generiert werden. Wenn der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin das Unternehmen verlässt, sind diese Informationen im- und exportierbar und können in einem anderen Passwortmanager verwendet werden. Bei den Partnern kommen die Erweiterung der WatchGuard Unified Security Platform-Architektur im Allgemeinen und der neue Angebotsbaustein ?AuthPoint Total Identity Security" im Speziellen sehr gut an: ?Einer der Hauptgründe, warum wir WatchGuard als Technologiepartner so schätzen, liegt in der konsequenten Weiterentwicklung des Portfolios entlang konkreter Marktbedürfnisse. Mit den modernen Services und Leistungsbausteinen trifft WatchGuard genau den Nerv der Zeit und unterstützt uns dabei, die Anforderungen auf Kundenseite noch besser bedienen zu können", so Maik Lumler, Geschäftsführer der BOC IT-Security GmbH. ?Im neuen 'AuthPoint Total Identity Security'-Paket vereint WatchGuard mit dem Passwort-Manager und der Multifaktor- Authentifizierung nicht nur zwei elementare Bausteine zum Schutz digitaler Identitäten, sondern ermöglicht uns darüber hinaus auch die Überwachung von Anmeldedaten. Auf diese Weise können wir die mit Passwörtern verbundenen Risiken im Sinne unserer Kunden stichhaltig auflösen. Vor der damit einhergehenden Gefahr ist schließlich keiner gefeit. Ein einziges kompromittiertes Kennwort reicht für einen erfolgreichen Ransomware-Angriff aus. AuthPoint Total Identity Security ist daher genau die Art von Produkt, die Unternehmen jetzt und in Zukunft brauchen." Weitere Informationen über ?AuthPoint Total Identity Security (https://www.watchguard.com/de/wgrd-products/total-identity-security)" stehen online zur Verfügung. Das umfangreiche Produktportfolio reicht von hochentwickelten UTM (Unified Threat Management)- und Next-Generation-Firewall-Plattformen über Multifaktor-Authentifizierung bis hin zu Technologien für umfassenden WLAN- Schutz und Endpoint Protection sowie weiteren spezifischen Produkten und intelligenten Services rund ums Thema IT-Security. Auf diesem Fundament wurde speziell für Managed Service Provider die ?Unified Security Platform" entwickelt, mit der diese ihren Kunden erstklassige Sicherheit bieten können, die sich jederzeit an individuelle Bedürfnisse anpassen lässt - bei gleichzeitig hoher betrieblicher Effizienz. Mehr als 17.000 Security-Reseller und 250.000 Kunden weltweit vertrauen auf die ausgeklügelten Schutzmechanismen auf Enterprise-Niveau und profitieren von einer einheitlichen Sicherheitsplattform, die folgende fünf Elemente vereint: weitreichende, aufeinander abgestimmte IT- Security-Funktionalität, kollektiver Wissensaustausch, Klarheit und Kontrolle, operative Ausrichtung und Automatisierung. Neben der Zentrale in Seattle im US- Bundesstaat Washington verfügt WatchGuard über Niederlassungen in ganz Nordamerika, Lateinamerika und Europa sowie im asiatisch-pazifischen Raum. Aktuelle Informationen, Aktionen und Updates finden Sie auch auf Twitter (https://twitter.com/sichersein), Facebook (https://de- de.facebook.com/WatchGuardSichersein/) oder LinkedIn (https://de.linkedin.com/company/watchguardsichersein). Der deutschsprachige Unternehmensblog (https://www.watchguard.com/de/wgrd-news/blog) beleuchtet zudem regelmäßig aktuelle Trendthemen im Umfeld von IT-Sicherheit. Oder Sie abonnieren den ?443 - Security Simplified"-Podcast bei Secplicity.org (http://www.secplicity.org/) bzw. wo immer Sie Ihre Lieblings- Podcasts finden.