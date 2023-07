GNW-Adhoc: Laut einer neuen Studie haben 97 % der europäischen Unternehmen Probleme mit ihren derzeitigen Zahlungssystemen

^PARIS, July 12, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Numeral, die führende Plattform für die

Orchestrierung von Banken, hat in Zusammenarbeit mit dem Marktforschungsunternehmen OpinionWay eine Studie durchgeführt. Darin wird aufgezeigt, dass 97 % der europäischen Führungskräfte aus dem Finanzbereich Probleme mit dem Zahlungsverkehr in ihren Unternehmen erleben. Zu diesen Problemen gehören unter anderem die Sicherstellung, dass eingeleitete Zahlungen korrekt ausgeführt werden, der Umgang mit Zahlungsfehlern und die Verwaltung von Rückzahlungen. Infolgedessen geben 90 % der befragten Entscheidungsträger an, dass ihr Unternehmen in den nächsten 18 Monaten Investitionen in die Modernisierung ihrer Zahlungsvorgänge plant. 55 % der Unternehmen planen Investitionen in Höhe von

100.000 EUR oder mehr. 18 % der Unternehmen planen sogar mehr als 1.000.000 EUR zu

investieren. Bei Unternehmen, die ihre Zahlungsvorgänge als überwiegend manuell betrachten, sind es sogar 88 %, die entsprechende Investitionen planen. Die befragten Führungskräfte aus dem Finanz- und Kassenbereich setzen große Hoffnungen in diese Investitionen. 88 % erwarten, dass durch die Verbesserung des Zahlungsverkehrs sehr oder äußerst wichtige Wettbewerbsvorteile erzielt werden. Darüber hinaus zeigt sich, dass je mehr Zahlungen ein Unternehmen verwaltet, desto mehr wird der Zahlungsverkehr zu einem Thema, welches die IT-Abteilungen beschäftigt. Die Beteiligung der technischen Teams steigt von 9 %, bei Unternehmen die weniger als 100.000 Zahlungen pro Jahr verwalten, auf 43 %, bei Unternehmen die mehr als 100 Millionen Zahlungen pro Jahr verwalten. Diesbezüglich ergänzt Édouard Mandon, Mitbegründer und CEO von Numeral: ?Wenn das Zahlungsvolumen wächst, greifen manuelle oder halbautomatische Systeme zu kurz. Sie führen zu vielen Fehlern, die bei steigendem Volumen schwierig zu erkennen und zu beheben sind. Das bindet Mitarbeiterressourcen für Aufgaben mit geringem Mehrwert. Darüber hinaus werden so eine durchgängige Verarbeitung und eine zeitnahe Durchführung von Zahlungen und deren Abgleich unmöglich. Da es auf dem Markt nur wenige Lösungen gibt, die eine durchgängige Automatisierung ermöglichen, wenden sich die Unternehmen in der Regel an ihre eigenen Produkt- und Entwicklungsteams, um die Lücken zu schließen. Dies kann wiederum dazu führen, dass diese Mitarbeiterressourcen für andere technische Projekte fehlen, die für das Kerngeschäft des Unternehmens wichtiger wären. Vollständiger Bericht: http s://go.numeral.io/payops-report (https://go.numeral.io/payops-report) Erhebungsmethodik Dieser Bericht wurde in Zusammenarbeit mit OpinionWay erstellt. Die Zielgruppe waren Unternehmen mit 250 bis 5.000 Mitarbeitern in Deutschland, Frankreich und dem Vereinigten Königreich. 905 Entscheidungsträger, darunter Rollen wie CFOs, SVPs, VPs of Accounting, Controller, Zahlungsverwalter und andere Entscheidungsträger in den Buchhaltungs- und Finanzteams von Unternehmen, wurden im Dezember 2022 und Januar 2023 online befragt. Über Numeral Numeral ist die Plattform für die Orchestrierung von Bankgeschäften, die für Fintechs, Finanzinstitute und Unternehmen entwickelt wurde, die fortschrittliche Zahlungsströme auf der Grundlage ihrer Bankpartner aufbauen. Über eine einzige API und ein zentrales Dashboard ermöglicht unsere Plattform den Produkt- und Finanzteams nahtlose Bankintegrationen, schnellere Zahlungen, Echtzeit-Datentransparenz bei Konten und Zahlungen sowie effiziente Arbeitsabläufe. Numeral stellt die Zahlungsinfrastruktur für europäische Fintechs wie Swile, Spendesk, Alma und Xpollens bereit und hat einen wachsenden europäischen Kundenstamm. Numeral arbeitet auch mit den führenden europäischen Banken zusammen, darunter Barclays, HSBC, Groupe BPCE, BNP Paribas und ABN AMRO. Numeral wurde 2021 gegründet und hat 13 Millionen Euro von erstklassigen Investoren wie Balderton und eFounders erhalten. Kontakt Matthieu Blandineau Product Marketing press@numeral.io (mailto:press@numeral.io) Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/15126f28-f352- 4d3c-8a59-da4fa3a63bd5 °