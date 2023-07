IRW-News: Abcourt Mines Inc. : Abcourt ernennt Robert Gagnon zum Vice President Exploration

IRW-PRESS: Abcourt Mines Inc. : Abcourt ernennt Robert Gagnon zum Vice President Exploration

Rouyn-Noranda, Kanada, 12. Juli 2023 / IRW-Press / - Abcourt Mines Inc. (Abcourt oder das Unternehmen) (TSX Venture: ABI) freut sich, die Ernennung von Robert Gagnon, geo, zum Vice President Exploration von Abcourt bekannt zu geben.

In seiner neuen Funktion wird Herr Gagnon alle Explorationsaktivitäten auf den Bergbaukonzessionsgebieten von Abcourt leiten, einschließlich der Bewertung von Partnerschaften zur Beschleunigung der Erschließung bestimmter Konzessionsgebiete von Abcourt.

Robert Gagnon hat einen Bachelor-Abschluss in Geologie von der University of Quebec in Chicoutimi und ist Mitglied des Ordre des géologues du Québec. Herr Gagnon hat umfangreiche Erfahrungen in der Leitung von Explorationsprojekten und der Bewertung von Lagerstätten. Er war von 2013 bis zur Fusion mit Abcourt im Mai 2023 President von Pershimex Resources Corporation und verfügt daher über sehr gute Kenntnisse der von Pershimex übernommenen Bergbaukonzessionsgebiete.

Abcourt besitzt mehrere Gold- und Polymetallkonzessionsgebiete in Abitibi, die ein großes Explorationspotenzial aufweisen. Abcourt ist überdies Eigentümer des Minen- und Mühlenkomplexes Sleeping Giant, der möglicherweise durch andere Lagerstätten zur Ergänzung der künftigen Produktion von Sleeping Giant gespeist werden könnte. Abcourt veröffentlichte vor Kurzem eine Mineralressourcenschätzung für die Lagerstätten Discovery und Flordin, die 80 km von der Mühlenanlage Sleeping Giant entfernt liegen.

Pascal Hamelin, President und Chief Executive Officer, sagt dazu: Abcourt setzt seinen Aktionsplan zur Erschließung des Bergbaucamps rund um die Anlage Sleeping Giant weiter um, und Robert wird unser Team bei der beschleunigten Erschließung unserer bestehenden Lagerstätten bzw. der Entdeckung neuer Lagerstätten auf unseren Konzessionsgebieten verstärken. Sein Fachwissen und seine Kenntnisse über Abitibi werden einen wichtigen Beitrag für Abcourt leisten.

Robert Gagnon, VP Exploration, meint: Ich freue mich, dem Team von Abcourt beizutreten und mein Fachwissen aus fast 25 Jahren Mineralexploration einbringen zu können. Unser Portfolio an diversifizierten Konzessionsgebieten in Kombination mit der Anlage und der Mine Sleeping Giant macht unser Unternehmen zu einem Beispiel für eine vollständige Integration in Abitibi. Ich bin stolz darauf, dass ich mich in die von Abcourt geschaffene Struktur einfügen und so zur Erschließung seiner hochwertigen Vermögenswerte beitragen kann.

ÜBER ABCOURT MINES INC.

Abcourt Mines Inc. ist ein kanadisches Explorationsunternehmen mit strategisch günstig gelegenen Konzessionsgebieten im Nordwesten der kanadischen Provinz Québec. Abcourt ist Eigentümer des Mühlen- und Minenkomplexes Sleeping Giants, auf den sich die Aktivitäten des Unternehmens konzentrieren.

Weiterführende Informationen erhalten Sie auf unserer Website www.abcourt.ca und in unseren Unterlagen unter dem Profil von Abcourt auf www.sedar.com bzw. über:

Pascal Hamelin

President und CEO

T: (819) 768-2857

E: phamelin@abcourt.com

Dany Cenac Robert, Investor Relations

Reseau ProMarket Inc.,

T: (514) 722-2276 DW 456

E: dany.cenac-robert@reseaupromarket.com

