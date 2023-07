Lauterbach warnt vor volkswirtschaftlichen Folgen von Long Covid

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hat vor großen volkswirtschaftlichen Schäden durch Long-Covid-Erkrankungen gewarnt.

"Die Zukunft von Long Covid hat leider erst begonnen", sagte er am Mittwoch in Berlin. Lauterbach sowie die Leiterin der Immundefekt-Ambulanz an der Charité, Carmen Scheibenbogen, verwiesen darauf, dass immer mehr Menschen an Long-Covid erkrankten. Oft seien Betroffene für viele Jahre oder dauerhaft arbeitsunfähig. Beide forderten die Pharma-Industrie auf, sich dieses Themas anzunehmen. Das Bundesgesundheitsministerium will im kommenden Jahr 41 Millionen Euro für die sogenannte Versorgungsforschung ausgeben, also die Erkungung von Therapien.

Schätzungen gehen davon aus, dass fünf bis zehn Prozent der Covid-Infizierten mit Spätfolgen zu kämpfen haben. "Als Faustformel würde ich sagen, dass ein zweistelliger Milliardenbetrag auch in Anbetracht des negativen Wirtschaftswachstums problematisch wäre", sagte der Frankfurter Ökonom Afschin Gandjour der "Rheinischen Post" mit Blick auf Produktionsverluste durch Long Covid für die deutsche Wirtschaft. In den USA schätzt eine Brookings-Studie den Lohnausfall auf rund 170 Milliarden Dollar pro Jahr.

Bernhard Schieffer, Klinikdirektor des Universitätsklinikums Marburg, verwies darauf, dass die Forschung auch Personen mit Impfschäden zugute komme. Im Januar hatte Lauterbach ein 100 Millionen Euro Programm angekündigt, das allerdings Streichungen zum Opfer fiel. Das Forschungsministerium verwies darauf, dass 2024 die Förderung zu "Forschungsvorhaben zu Spätsymptomen von Covid-19" fortgesetzt werde. Zahlen über den Umfang der Förderung wurden aber nicht genannt.

Lauterbach verteidigte die abgespeckte Summe und den späten Zeitpunkt nicht nur mit der schwierigen Haushaltslage, sondern auch damit, dass es in Deutschland bisher nicht genügend Anträge für die Long-Covid-Forschung gegeben habe. Scheibenbogen und Schieffer appellierten an die niedergelassenen Ärzte, die Erkrankung endlich ernst zu nehmen. Allerdings gebe es derzeit nur eine Symptom-Behandlung, aber noch keine Heilung, fügte Scheibenbogen hinzu.

Nach Angaben von Lauterbach sollen ab kommenden Jahr 21 Millionen Euro für die Versorgungsforschung ausgegeben werden. Zusätzlich werde ein Forschungsschwerpunkt Long Covid mit 20 Millionen Euro aus dem Innovationsfonds geschaffen. Lauterbach sagte, dass im Gesundheitsministerium zudem eine Hotline und eine eigene Internetseite für Betroffene freigeschalte (www.bmg-longcovid.de). Im Herbst will er zu einem Runden Tisch mit Betroffenen, Krankenkassen und der Pharmaindustrie einladen.

