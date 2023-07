Luxemburgs Außenminister Asselborn tritt bei Wahl im Herbst wieder an

LUXEMBURG (dpa-AFX) - Europas dienstältester Außenminister Jean Asselborn wird sich bei der nächsten Parlamentswahl in Luxemburg erneut um ein Mandat bewerben. Dies kündigte der 74 Jahre alte Sozialdemokrat in einem Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur dpa an. Er habe noch genug Energie und Motivation. "Sonst hätte ich mich nicht mehr aufstellen lassen." Die Wahl in dem Land mit etwa 650 000 Einwohnern ist am 8. Oktober. Asselborn ist bereits seit 2004 Außenminister. Luxemburg wird seit von einer Koalition aus Liberalen, Sozialdemokraten und Grünen unter Führung von Premierminister Xavier Bettel (50) regiert./rtt/DP/zb