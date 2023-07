Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zur Krankenhausreform

AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zur Krankenhausreform

"Die viel zitierte Versorgungssicherheit erreichbarer Krankenhäuser kann für sehr viele Menschen in ländlichen Regionen schnell zur Überlebensfrage werden. Das von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach an die Wand gemalte Krankenhaussterben von bis zu einem Viertel aller Kliniken könnte in vielen Regionen abseits der Großstädte gefährliche Lücken schlagen. Verlierer der Reform wären die Patientinnen und Patienten."/DP/jha