Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zum NATO-Gipfel in Vilnius

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zum NATO-Gipfel in Vilnius:

"Auf absehbare Zeit muss sie [die NATO] Russland als potenziellen Gegner betrachten, ganz anders als nach dem Mauerfall. Auf dem Gipfeltreffen in Vilnius sind dazu zwei wichtige Weichenstellungen gelungen. Die erste ist das hoffentlich nun wirklich beendete Gefeilsche der Türkei um den Beitritt Schwedens. Wenn er endlich vollzogen ist, gewinnt die NATO an strategischer Tiefe in Nordeuropa und die weitgehende Kontrolle über die Ostsee. Das ist auch für die deutsche Sicherheit ein Gewinn. Genauso wichtig ist die Verabschiedung neuer Verteidigungspläne. . Dass sich 31, bald 32 Staaten in Nordamerika und Europa gemeinsam auf den Ernstfall vorbereiten, sollte selbst auf einen Hasardeur wie Putin Eindruck machen. Schon im Kalten Krieg war die Abschreckung der NATO die beste Garantie für die Sicherheit ihrer Mitglieder."/DP/jha