Aixtron: All Time High im Visier!

Europäische Technologiewerte haben am gestrigen Donnerstag Rückenwind aus den USA verspürt. Am Mittwoch davor hatte dort der branchenlastige Nasdaq-100-Index in Relation zu den Standardwerten besonders deutlich zugelegt, weil jüngste US-Inflationszahlen ihren Abwärtstrend bestätigten und Zinssorgen eindämmten. Darauf reagieren Tech-Werte für gewöhnlich besonders sensibel wegen ihrer Wachstumsdynamik. Auch Analyst Janardan Menon von der US-Bank Jefferies sieht die europäische Halbleiterbranche vor dem nächsten Aufwärtszyklus. Dieser sei in den kommenden zwei Jahren mit deutlichen Bewertungsaufschlägen und großem Gewinnpotenzial verbunden. Der Experte erhöhte für die weiter zum Kauf empfohlene Aixtron-Aktie das Kursziel von 40 auf 45 Euro. Damit ist er für Aixtron hinsichtlich des Kurspotenzials der optimistischste unter 13 Analysten.

Zum Chart

Im Jahr 2022 ist die Aixtron-Aktie um rund 55 Prozent gestiegen. Dabei konnte mit 32,21 Euro am 1. Dezember ein partielles Hoch markiert werden. Ab dem 1. Dezember 2022 hat der Kursverlauf eine Seitwärtsentwicklung ausgebildet, an deren Unterseite die Zone von 24,49 Euro als Unterstützung fungiert. Die obere Begrenzung dieser Seitwärtsrange in Höhe von 32,21 Euro wurde sechsmal getestet, konnte aber nicht nachhaltig überschritten werden. Aktuell präsentiert sich die Aktie sehr stark und sie könnte ob der erfreulichen Nachrichtenlage möglicherweise aus der Range zwischen 28,18 Euro und 32,21 Euro nach oben ausbrechen. Diese im Vergleich zur Benchmark MDax starke Performance ist der guten Marktposition geschuldet. Mittlerweile ziehen einige Marktsegmente im globalen Halbleiterzyklus wieder an, was Aixtron zugutekommt. Auch die hohe Umsatz-Exposition gegenüber Taiwan und China hielt Aktionäre nicht davon ab, Aixtron-Aktien ins Depot zu legen. Die milliardenschwere Förderung der Halbleiterindustrie in den USA, Europa und Südkorea könnte die Umsatzgewichte bei Aixtron aus der Krisenregion Taiwan verlagern.