DAX® - Flagge statt S-K-S?

Was ist noch besser als ein sauber ausgeprägtes Kursmuster? Eine lehrbuchmäßig ausgebildete Chartformation, die versagt, denn dann bestehen entsprechende Positionsschieflagen. Letzteres ist dann oftmals der ideale Nährboden für eine schnelle, dynamische Bewegung in die entgegengesetzte Richtung. Genau das ist die aktuelle Ausgangslage beim DAX®: Das temporäre Unterschreiten der Schlüsselzone bei 15.700/15.600 Punkten erwies sich als Fehlsignal und begünstigt den aktuellen Aufwärtsimpuls. Dabei lieferten die deutschen Standardwerte gestern zwei weitere Stärkebeweise. So konnte neben dem Schließen der jüngsten Abwärtskurslücke (15.846 zu 15.901 Punkte) auch die runde 16.000er-Marke zurückerobert werden. Letzteres geht zudem damit einher, dass das Aktienbarometer wieder oberhalb der 50-Tages-Linie (akt. bei 15.971 Punkten) notiert. Und es könnte noch besser kommen! Nämlich dann, wenn der DAX® den kurzfristigen Korrekturtrend seit Mitte Juni (akt. bei 16.052 Punkten) überspringt. Dann würde neben der negierten Schulter-Kopf-Schulter-Formation noch eine trendbestätigende Flagge vorliegen (siehe Chart). Dieses Konsolidierungsmuster sollte dann den Grundstein für einen Anlauf auf den ultimativen Deckel in Form der Hochs bei 16.300/16.400 Punkten legen.

DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

