EQS-News: ID Finance Investments, S.L.: ID Finance Spain S.A.U. meldet solide Finanzergebnisse für das erste Halbjahr 2023, nach der Vergabe von Verbraucherkrediten von 121,1 Millionen Euro

ID Finance Spain S.A.U. meldet solide Finanzergebnisse für das erste Halbjahr 2023, nach der Vergabe von Verbraucherkrediten von 121,1 Millionen Euro



ID Finance Spain S.A.U. meldet solide Finanzergebnisse für das erste Halbjahr 2023, nach der Vergabe von Verbraucherkrediten von 121,1 Millionen Euro

13. Juli 2023 - ID Finance Spain S.A.U., die landesweit führende Marke für alternative Kredite, hat heute robuste Finanzergebnisse für das erste Halbjahr 2023 bekannt gegeben und damit nachhaltiges Wachstum und finanzielle Stärke demonstriert. Das Unternehmen meldete für das erste Halbjahr einen Umsatz von 59 Millionen Euro (*). Der Nettogewinn belief sich auf 4,4 Millionen Euro, nachdem sein Nettoportfolio um 8 % zugenommen und einen neuen Rekordwert von 51 Millionen Euro erreicht hatte. Im ersten Halbjahr vergab das Unternehmen Verbraucherkredite von 121,1 Millionen Euro und bearbeitete mehr als 70.000 Anträge pro Monat. Des Weiteren hat das Unternehmen seine finanzielle Stabilität mit einer starken Eigenkapitalposition von 26 % weiter gefestigt. Das entspricht einer Verbesserung um 2,6 Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr und unterstreicht das Engagement des Unternehmens für ein umsichtiges Finanzmanagement und seine Möglichkeit, Gewinne in Wachstumsinitiativen zu reinvestieren. Die Kombination von Wachstum und Rentabilität unterstreicht die Stärke von ID Finance im Marketing und im Risikomanagement. Es wurde ein hohes Kapitalisierungs- und Rentabilitätsniveau erreicht, das die Verpflichtungen der Eurobonds von ID Finance Spain in Bezug auf die Eigenkapitalquote (mehr als 26 % gegenüber 15 %) und die Zinsdeckung (mehr als 3x gegenüber 1,5x) mit großem Vorsprung übertrifft. Insgesamt verdeutlichen die Zahlen den anhaltenden Erfolg der Strategie von ID Finance Spain, die von seinen Kompetenzen in Innovation und Risikomanagement getrieben wird. Sie hat sich bei der Bewältigung komplexer wirtschaftlicher Situationen und der Erzielung konstant guter Ergebnisse bewiesen. Boris Batine, Mitgründer von ID Finance, erklärte: "Trotz der wirtschaftlichen Herausforderungen im globalen Umfeld hat ID Finance im ersten Halbjahr 2023 eine starke Performance gezeigt. Unsere Ergebnisse verdanken wir unserer nicht nachlassenden Konzentration auf Kundenservice, technologische Innovation und betriebliche Effizienz. Wir werden diese Stärken auch weiterhin nutzen, um hervorragende Ergebnisse zu erzielen und den Wert des Unternehmens im Interesse der Aktionäre zu maximieren." Auch wenn ID Finance sein Kernprodukt MoneyMan weiter stärkt, bleibt das Unternehmen der Weiterentwicklung seiner Financial-Wellness-App Plazo verpflichtet, die bei den World Business Outlook Awards als beste Financial-Wellness-App in Spanien 2023 ausgezeichnet wurde. Ziel des Unternehmens ist es, neue innovative Finanzlösungen anzubieten, die den sich wandelnden Bedürfnissen der Kunden entsprechen. Als anlegerfreundliches Unternehmen bietet die ID Finance Spain S.A.U. Möglichkeiten für Privatanleger, am Wachstum des Unternehmens teilzuhaben und großzügige Renditen bei geringem Risiko zu erzielen. Das 40-Millionen-Eurobond-Programm des Unternehmens (ISIN: XS2231806394) kann an der Frankfurter Börse gehandelt werden und bietet Anlegern die Möglichkeit, bereits ab 1.000 Euro zu investieren. (*) Hinweis : Die Finanzberichte sind auf der Website von ID Finance S.A.U. (idfinance.com) abrufbar. Die in dieser Pressemitteilung angegebenen Finanzkennzahlen sind nicht geprüft und spiegeln die Leistung von ID Finance Spain im ersten Halbjahr 2023 wider. Die Informationen sind zum Veröffentlichungsdatum korrekt. Über ID Finance Spain S.A.U.

www.idfinance.com ID Finance Spain S.A.U. ist die führende Marke für alternativen Kredit in Spanien und hat sich auf die auf innovative Finanzlösungen spezialisiert. Mit seinem Engagement für verantwortungsbewusste Praktiken hat das Unternehmen beständig gute finanzielle Ergebnisse erzielt und gleichzeitig die höchsten Standards für Integrität und Kundenzufriedenheit eingehalten. Medienanfragen richten Sie bitte an: Katia Ballano Göring

PR & Communications Manager ID Finance

+34 649 799 327

katia.ballano@idfinance.com

