EQS-News: Rational AG bestellt Jörg Walter für weitere fünf Jahre zum Finanzvorstand

Landsberg am Lech, 13. Juli 2023 – Der Aufsichtsrat der Rational AG hat den Vertrag mit Finanzvorstand Jörg Walter um weitere fünf Jahre bis Februar 2029 verlängert. Herr Walter wurde zum 1. März 2021 zum Finanzvorstand berufen und war damals bereits zehn Jahre in verschiedenen kaufmännischen Führungsfunktionen im Unternehmen tätig. „Ich bedanke mich für das Vertrauen des Aufsichtsrats und freue mich darauf, gemeinsam mit meinen Kolleginnen und Kollegen die Weiterentwicklung von Rational und damit die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens zu gestalten“, so Jörg Walter. „Wir freuen uns, dass wir die erfolgreiche Zusammenarbeit mit Herrn Walter fortsetzen können. Mit der Vertragsverlängerung unterstreicht Rational seine auf Konstanz und Nachhaltigkeit ausgerichtete Geschäftsphilosophie und die Fortsetzung des erfolgreichen Wachstums für die kommenden Jahre. Wir wünschen Herrn Walter weiterhin viel Erfolg“, sagt Walter Kurtz, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Rational AG. Ansprechpartner: Rational Aktiengesellschaft Stefan Arnold / Leiter Investor Relations

Tel. +49 (0)8191 327-2209

Fax +49 (0)8191 327-72 2209 E-Mail: ir@rational-online.com

www.rational-online.com Redaktionshinweis: Die Rational-Gruppe ist der weltweite Markt- und Technologieführer für die thermische Speisenzubereitung in Profiküchen. Das 1973 gegründete Unternehmen beschäftigt knapp 2.500 Mitarbeiter, davon rund 1.400 in Deutschland. Seit dem Börsengang im Jahr 2000 ist Rational im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet und heute im MDAX vertreten. Oberstes Ziel des Unternehmens ist es, seinen Kunden stets den höchstmöglichen Nutzen zu bieten. Rational fühlt sich dem Prinzip der Nachhaltigkeit verpflichtet, was seinen Ausdruck in den Unternehmensgrundsätzen für Umweltschutz, Führung, Arbeitssicherheit und sozialer Verantwortung findet. Zahlreiche internationale Auszeichnungen belegen Jahr für Jahr die hohe Qualität der von den Rational-Mitarbeitern geleisteten Arbeit.



