GNW-Adhoc: GLASSBEL und HALIO arbeiten zusammen, um die Marktbedeutung von Smart Glas in Europa und im Nahen Osten zu steigern

^HAYWARD, Kalifornien, July 13, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- HALIO, Entwickler des

weltweit schnellsten, schönsten, umweltfreundlichsten und technologisch fortschrittlichsten intelligenten Architekturglases, gab heute den Abschluss einer strategischen Partnerschaft mit GLASSBEL bekannt, einem in Europa ansässigen Marktführer für Architekturglas und Innenverglasung, der Projekte in 30 Ländern auf vier Kontinenten realisiert hat. Reaktion auf einen Marktbedarf: - Es gibt eine wachsende Nachfrage nach innovativen, energieeffizienten Lösungen im Fenster- und Fassadenmarkt. - Die Integration der fortschrittlichsten Smart-Glas-Technologie von HALIO in die Isolierglaseinheiten (IGUs) von GLASSBEL bietet eine unmittelbare und wirkungsvolle Lösung, indem das schnellste, hochwertigste, energieeffizienteste und nachhaltigste Smart Glas für eine Vielzahl von Kunden und Märkten in Europa und dem Nahen Osten angeboten wird. - Die Einführung von Smart Glas hat einen erheblichen Einfluss auf das Wohlbefinden und Gesundheit der Gebäudenutzer. Jeder gewinnt! - HALIO Smart Glas trägt dazu bei, die Betriebsenergiekosten erheblich zu senken, was einen bedeutenden und messbaren Einfluss auf den CO(2)-Fußabdruck eines jeden Gebäudes hat. - Die ASTM2141-Zertifizierung und das patentierte Design von HALIO bilden die Basis für die bewährte Langlebigkeit bei kommerzielle Anwendungen. Diese Partnerschaft ist ein entscheidender Schritt für einen erfolgreichen Ausbau der HALIO-Marktanteile in Europa und dem Nahen Osten. Sie wird auf umfangreiche Erfahrung und das Netzwerk von GLASSBEL setzen, um die Verfügbarkeit und Lieferung dieser Technologie in diesen Regionen weiter auszubauen. Zitate der Unternehmen: "Wir freuen uns über die Partnerschaft mit HALIO, dem Marktführer im Bereich der Smart-Glas-Technologie. Die Lösung von HALIO ist die beste auf dem Markt und bietet eine unvergleichliche Geschwindigkeit, perfekte Gleichmäßigkeit der Fassade und ästhetisch ansprechende, neutrale Farben. Es ist ein echter Wendepunkt - ein zehnmal schnelleres und haltbareres Produkt als jede andere Smart-Glas-Lösung", erklärte Dmitri Sobolevski, CEO von GLASSBEL. "Unsere Partnerschaft mit GLASSBEL ist ein spannender Meilenstein für HALIO. Das Engagement für Qualität, das Fachwissen in der Glasherstellung und die große geografische Reichweite machen dies zu einer Win-win-Situation für beide Seiten. Dank dieser Zusammenarbeit können wir unseren Kunden in Europa und dem Nahen Osten eine bahnbrechende Technologie präsentieren. Wir sind stolz darauf, gemeinsam die schnellste, umweltfreundlichste und energieeffizienteste Lösung sowie das schönste und leistungsstärkste intelligente Glas auf dem Markt anbieten zu können", betonte Bruce Sohn, CEO von HALIO. Über HALIO: HALIO Smart Glas ist die weltweit schnellste und fortschrittlichste elektrochrome Technologie für gewerbliche und private Anwendungen. Sie ermöglicht eine optimale Tageslichtsteuerung bei gleichzeitiger Optimierung der Energieeinsparung durch Verringerung des Solareintrags und Minimierung der Blendwirkung. Powered by HALIO Fenster und Oberlichter sind direkt von HALIO und von Drittanbietern, einschließlich Viracon und GLASSBEL, mit verschiedenen Glasbeschichtungen und Konfigurationen erhältlich. Schöne Gebäude verdienen schöne Fassaden. Erfahren Sie mehr darüber, was wir für Ihr nächstes Bauprojekt tun können unter www.halioinc.com Über GLASSBEL: Seit 2001 realisiert GLASSBEL erfolgreich Architekturprojekte. Wir haben uns Präzision und Innovation auf die Fahnen geschrieben. Dabei kombinieren wir äußerste Sorgfalt, innovative Glasverarbeitungstechniken und ein unermüdliches Streben nach Spitzenleistungen, um stets außergewöhnliche Lösungen zu liefern, die die Erwartungen unserer Kunden übertreffen. Ganz gleich, ob es sich um die Gestaltung schöner Fassaden oder um maßgeschneiderte Glaselemente handelt, unser Team sorgt dafür, dass jedes Projekt auf die einzigartigen Anforderungen unserer Kunden zugeschnitten ist. Um unser Portfolio zu erkunden und mehr über unsere Fähigkeiten zu erfahren, besuchen Sie bitte GLASSBEL.com. Kontakt: Carol Warren cwarren@antarra.com (mailto:cwarren@antarra.com) 714-890-4500 °