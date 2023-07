Kanzler Scholz kommt zu Gespräch mit Bürgern ins Allgäu

FÜSSEN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) wird am Donnerstag im Allgäu zu einem Bürgerdialog erwartet. Ab 18.30 Uhr will Scholz rund eineinhalb Stunden lang im Festspielhaus in Füssen unweit des berühmten Schlosses Neuschwanstein mit Bürgerinnen und Bürgern über aktuelle Themen diskutieren. "Der Kanzler möchte wissen, was die Menschen bewegt und was ihre Anliegen an die Politik sind", schrieb die Bundesregierung über die Idee der Dialogveranstaltung.

Bei den sogenannten Kanzlergesprächen will Scholz durch alle 16 Bundesländer reisen und sich vor Ort mit jeweils mehr als 100 Teilnehmern treffen. Er war in den vergangenen zwölf Monaten unter anderem bereits in Cottbus (Brandenburg) und Marburg (Hessen), begonnen hatte die Reihe im Juli 2022 in Lübeck (Schleswig-Holstein). Nun folgt die Veranstaltung in Bayern./uvo/DP/jha