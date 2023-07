US-Präsident Biden stattet neuem Nato-Mitglied Finnland Besuch ab

VILNIUS (dpa-AFX) - Nach seiner Teilnahme am Nato-Gipfel in Litauen stattet US-Präsident Joe Biden dem neuen Bündnismitglied Finnland an diesem Donnerstag einen Besuch ab. Zunächst wird Biden von Präsident Sauli Niinistö in Helsinki zu einem Treffen empfangen. Danach ist ein Gipfel der beiden mit den Regierungschefs der weiteren nordischen Länder Dänemark, Norwegen, Schweden und Island geplant. Dabei soll es um eine engere Zusammenarbeit in den Bereichen Sicherheit, Umweltschutz und Technologie gehen. Zum Abschluss geben Biden und Niinistö eine Pressekonferenz.

Finnland ist seit April Mitglied der westlichen Verteidigungsallianz. Auch das Nachbarland Schweden kann auf eine baldige Aufnahme hoffen, nachdem der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan seine Blockade aufgegeben hat. Finnland grenzt auf einer Länge von rund 1340 Kilometern an Russland - die mit Abstand größte Grenze aller EU-Länder zu dem Riesenreich. An ihrem dichtesten Punkt ist die Grenze nur zwei Autostunden von der Hauptstadt Helsinki entfernt. Biden wird sie aber wohl nicht besuchen./trö/DP/jha