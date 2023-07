Dax Tagesrückblick: Kleinere Gewinnmitnahmen nach einer starken Handelswoche

Nach einer starken Handelswoche gab es zum Abschluss kleinere Gewinnmitnahmen im deutschen Leitindex. Das Börsenbarometer verlor 35 Punkte auf 16.107 Punkte an einem wenig dynamischen Handelstag, größere Impulse gab es nicht.

Brenntag Tagesverlierer nach Abstufung

Tagesgewinner waren die Titel der Deutschen Börse mit einem plus von 1,32 Prozent, die Titel hatten zuletzt schwächer tendiert als der Gesamtmarkt. Tagesverlierer waren Brenntag. Die Aktie verlor über 3 Prozent nach einer Abstufung. Hier im Video im Detail.

Euro setzt Höhenflug fort

Der Euro hat am Freitag seine deutlichen Kursgewinne gegenüber dem US-Dollar in dieser Woche ausbauen können. Im Tageshoch kostete die Gemeinschaftswährung 1,1245 Dollar und damit so viel wie zuletzt im Februar 2022. Bis zum späten Nachmittag gab der Kurs nur leicht nach. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,1221 (Donnerstag: 1,1182) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8912 (0,8943) Euro.

Im Verlauf der Woche hat der Euro gegenüber dem Dollar um etwa drei Cent zugelegt. Ursächlich ist aber weniger eine Stärke des Euro, sondern vielmehr eine breit angelegte Dollar-Schwäche. Hintergrund sind Spekulationen auf die Geldpolitik der US-Notenbank Fed: Weil die Inflation in den USA zuletzt deutlich zurückgegangen ist, wird an den Märkten zunehmend auf ein Ende der geldpolitischen Straffung gewettet.

Analysten und Marktteilnehmer setzen zwar weiterhin auf eine Zinsanhebung der Federal Reserve auf der nächsten geldpolitischen Sitzung Ende Juli. Zinsschritte darüber hinaus werden aber zunehmend in Zweifel gezogen, was den Dollar belastet. Jüngst hatte etwa der für seine straffe geldpolitische Haltung bekannte Fed-Direktor Christopher Waller gesagt, die übernächste Zinssitzung im September sei "live" - was soviel bedeutet wie: Die Entscheidung ist offen. (mit Material von dpa-AFX)