Deutsche Anleihen geben zum Wochenausklang nach

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Freitag gesunken und haben ihre Gewinnserie aus dem früheren Wochenverlauf damit nicht fortgesetzt. Gegen Abend fiel der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,37 Prozent auf 132,69 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen betrug 2,48 Prozent.

Im Verlauf der Woche sind die Kapitalmarktzinsen in Deutschland und vielen anderen Ländern deutlich gesunken. Hintergrund sind Spekulationen auf die Geldpolitik der US-Notenbank Fed: Weil die Inflation in den USA zuletzt deutlich zurückgegangen ist, wird an den Märkten zunehmend auf ein Ende der geldpolitischen Straffung gewettet. Das setzt die Renditen an den Anleihemärkten unter Druck.

Analysten und Marktteilnehmer setzen zwar weiterhin auf eine Zinsanhebung der Federal Reserve auf der nächsten geldpolitischen Sitzung Ende Juli. Zinsschritte darüber hinaus werden aber zunehmend in Zweifel gezogen. Jüngst hatte etwa der für seine straffe geldpolitische Haltung bekannte Fed-Direktor Christopher Waller gesagt, die übernächste Zinssitzung im September sei "live" - was soviel bedeutet wie: Die Entscheidung ist offen./bgf/he