Deutsche Anleihen im frühen Handel etwas schwächer

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Freitag leicht gesunken und haben damit den Höhenflug der vergangenen Handelstage vorerst nicht fortgesetzt. Am Morgen fiel der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,16 Prozent auf 132,97 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen betrug 2,48 Prozent.

Im Verlauf der Handelswoche waren die Renditen von Bundesanleihen deutlich gesunken. Als Ursache gilt die Spekulation auf weniger stark steigende Zinsen durch die US-Notenbank Fed, nachdem sich die Inflation in der größten Volkswirtschaft der Welt unerwartet deutlich abgeschwächt hat. Am Markt wird zwar auf der nächsten Zinssitzung der Fed Ende Juli fest mit einer Erhöhung gerechnet. Weitere Zinsschritte werden aber zunehmend in Zweifel gezogen.

Kurz vor dem Wochenende bleibt die Preisentwicklung in den USA ein bestimmendes Thema an den Finanzmärkten. Am Nachmittag stehen Daten zu den amerikanischen Importpreisen im Juni auf dem Programm. Die Daten dürften darauf hindeuten, dass sich die allgemeine Teuerung in den USA weiter abschwächen könnte. Die könnte die Renditen abermals unter Druck setzen und den Kursen von Bundesanleihen im Gegenzug neuen Auftrieb verleihen./jkr/stk