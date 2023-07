EQS-News: Rautenberg & Company verstärkt Partnerkreis mit Britta Hornung-Schweter und baut integriertes Serviceangebot weiter aus

Emittent / Herausgeber: Rautenberg & Company GmbH / Schlagwort(e): Personalie

Rautenberg & Company verstärkt Partnerkreis mit Britta Hornung-Schweter und baut integriertes Serviceangebot weiter aus



14.07.2023 / 12:01 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Pressemitteilung Rautenberg & Company verstärkt Partnerkreis mit Britta Hornung-Schweter und baut integriertes Serviceangebot weiter aus Düsseldorf/Frankfurt, 14. Juli 2023 – Die Strategie- und Corporate Finance-Beratung Rautenberg & Company hat Britta Hornung-Schweter in ihren Partnerkreis ernannt. Hornung-Schweter, eine erfahrene Corporate Finance-Expertin, wird fünfter Partner der Beratungsboutique, die vor neun Jahren gegründet wurde und seitdem kontinuierlich gewachsen ist. Britta Hornung-Schweter kam bereits 2017 zum Unternehmen. Sie verstärkt das Corporate Finance-Segment der Beratung und treibt gleichzeitig die Co-Investitionen der Company voran. Die Ernennung von Hornung-Schweter in den Partnerkreis ist ein weiterer Schritt, das integrierte Geschäftsmodell von Rautenberg & Company zu stärken. Die Beratung hat sich in den vergangenen Jahren zu einer der führenden Boutiquen im Technologiesektor entwickelt. Haupttreiber war der Fokus auf transaktionsbezogene Beratung – ein Bereich, der nun zusätzlichen Schub erhält. Gründungspartner Arndt Rautenberg kommentierte die neueste Entwicklung: „Ich freue mich sehr und bin zugleich stolz, dass Britta Hornung-Schweter ab sofort unseren Partnerkreis verstärkt. Dies zeigt ihren hervorragenden Beitrag zum Unternehmen, den sie auf Basis ihrer langjährigen Erfahrung in den Bereichen Corporate Finance und M&A geleistet hat. Die erfolgreiche Arbeit in etlichen unserer Mandate wurde auch dank ihres Einsatzes und Wissens erzielt. Britta hat sich in der Branche durch ihre hohen professionellen Standards einen hervorragenden Ruf erarbeitet, und ich bin sicher, dass sie eine großartige Unterstützung sein wird, unser Unternehmen weiter auszubauen.“ Als neues Mitglied des Führungsteams von Rautenberg & Company sieht Hornung-Schweter großes Potential für weiteres Wachstum, basierend auf dem Transaktionsfokus des integrierten Geschäftsmodells. „Ich freue mich sehr, diese neue Aufgabe zu übernehmen. Unser Unternehmen bietet Klienten einen signifikanten, nachvollziehbaren Vorteil, weil unser Beitrag im Transaktionsbereich neben der Prozessunterstützung klar auf inhaltliche Wertsteigerung fokussiert ist – eine integrierte Herangehensweise, die uns von Wettbewerbern unterscheidet. Wir bieten unseren Klienten das gesamte Portfolio an Dienstleistungen im Rahmen einer Transaktion: von der Initiierung des Deals über die Umsetzung und operative Wertsteigerung, bis hin zur Vorbereitung des Exits und die Unterstützung beim Verkaufsprozess“, so Hornung-Schweter. Britta Hornung-Schweter wechselte 2017 von einer der Big-4-Managementberatungen zu Rautenberg & Company. Sie hat zahlreiche Deals und Transaktionen vor allem in den Bereichen Digitale Infrastruktur und Business Services erfolgreich begleitet. Gemeinsam mit Firmengründer Arndt Rautenberg und den drei weiteren Partnern Philipp v. Hochberg, Gero Steinröder und Boris Herzog wird Hornung-Schweter aus dem Düsseldorfer Büro des Unternehmens heraus insbesondere das Corporate Finance-Geschäft verstärken. Darüber hinaus wird sie die Co-Investment-Aktivitäten der Rautenberg & Company Invest weiter vorantreiben. Über Rautenberg & Company

Rautenberg & Company begleitet Finanzinvestoren und ihre Portfoliounternehmen ebenso wie Corporates und Mittelständler in allen Phasen einer Transaktion: von der Anbahnung über die Durchführung bis hin zu Value Creation sowie der Vorbereitung und Begleitung erfolgreicher Verkäufe. Die einzigartige Unterstützung besteht aus zwei zentralen Komponenten – der Beratung in Strategie und Value Creation sowie dem M&A Lead Advisory durch ein außerordentlich erfahrenes und hochkompetentes Team. www.rautenbergco.com Ihr Ansprechpartner:

Arndt Rautenberg Managing Partner Rautenberg & Company Königsallee 61 40215 Düsseldorf rautenberg@rautenbergco.com

Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group AG.

Medienarchiv unter https://www.eqs-news.com.



Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.