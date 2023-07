ROUNDUP: Ukraine und Russland berichten über neue Drohnenangriffe

KIEW/WORONESCH (dpa-AFX) - Die Kriegsparteien Ukraine und Russland haben neue Drohnenattacken auf ihrem Gebiet gemeldet. In der Stadt Krywyj Rih, dem Geburtsort des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, habe eine Drohne ein Verwaltungsgebäude zerstört und weitere Gebäude eines kommunalen Unternehmens beschädigt, teilte der Militärgouverneur des Gebiets Dnipropetrowsk, Serhij Lyssak, am Freitag mit. Er veröffentlichte in seinem Telegram-Kanal auch Bilder der Schäden. Ein Mann sei verletzt worden. Es seien auch zwei Wohnhäuser beschädigt worden. Insgesamt habe es sechs Drohnenangriffe sowie Artilleriebeschuss gegeben, hieß es.

Im russischen Gebiet Brjansk starb eine Frau in einem Dorf nach Behördenangaben durch Artilleriefeuer von ukrainischer Seite; auf Fotos waren schwere Schäden und ein großes Feuer zu sehen. Russland berichtete zudem vom Einsatz seiner Flugabwehr im Gebiet Woronesch, wo am Donnerstag drei Drohnen abgeschossen worden seien.

In der in Nachbarschaft zur Ukraine gelegenen Region Kursk meldeten die Behörden den Absturz einer Drohne in der Stadt Kurtschatow, wo ein Wohnhaus beschädigt wurde. Vier Kilometer von der Stadt entfernt liegt das Kursker Atomkraftwerk (AKW). Verletzte gab es nach Angaben der Behörden bei keinem der Fälle.

Kremlsprecher Dmitri Peskow sagte mit Blick auf das AKW, dass die russische Flugabwehr "effektiv" arbeite. Wenig später zeigte das Staatsfernsehen in Moskau Präsident Wladimir Putin bei einer Sitzung des nationalen Sicherheitsrates, bei der es nach Angaben des Kremlchefs um einen besseren Schutz strategisch wichtiger Objekte im Land ging. Er hatte der Ukraine immer wieder vorgeworfen, russische Atomanlagen angreifen zu wollen.

Die ukrainischen Luftstreitkräfte haben nach eigenen Angaben bei den Angriffen im Land zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen insgesamt 16 von 17 Drohnen vom Himmel geholt. Die Angaben der beiden Kriegsparteien zu den jüngsten Angriffen ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen.

Russland überzieht die Ukraine seit Tagen mit Drohnenangriffen, vor allem nachts gibt es Luftalarm. Die Ukraine setzt bei der Flugabwehr vor allem auf westliche Verteidigungssysteme und will diesen Schutz noch deutlich ausbauen. Russland hatte seinen Angriffskrieg gegen das Nachbarland am 24. Februar 2022 begonnen./mau/DP/ngu