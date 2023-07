Scholz erwartet Ende des AfD-Höhenfluges spätestens 2025

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Bundeskanzler Olaf Scholz rechnet nicht mit einem dauerhaften Höhenflug der AfD.

Er sei zuversichtlich, dass die AfD bei der nächsten Bundestagswahl nicht anders abschneiden werde als bei der letzten Bundestagswahl 2021, sagte der SPD-Politiker am Freitag in Berlin. Damals hatte die vom Verfassungsschutz als rechtsextremer Verdachtsfall eingestufte Partei 10,3 Prozent erzielt. Laut dem neuen ZDF-Politbarometer steht sie allerdings jetzt bei 20 Prozent und liegt damit drei Prozentpunkte vor der Kanzlerpartei SPD. In Ostdeutschland gilt die AfD laut Umfragen derzeit in vielen Ländern sogar als stärkste politische Kraft.

"Ich bin ziemlich sicher, sie wird in Deutschland nicht sehr erfolgreich sein", sagte Scholz am Nachmittag nach einem Treffen mit dem finnischen Ministerpräsidenten Petteri Orpo. Die große Mehrheit unterstütze andere Parteien. "Das ist etwas, auf das man sich sehr lange verlassen kann", sagte er auf die Frage einer finnischen Journalistin.

Der Kanzler verwies darauf, dass rechtspopulistische Parteien nicht nur in Deutschland Aufschwung hätten, sondern in vielen nordwesteuropäischen Ländern, in denen es den meisten Menschen eigentlich gutgehe. Allerdings fehle auch dort etlichen Menschen das Vertrauen, dass die Zukunft auch für sie Verbesserungen bringe. Zudem sei die Frage des Zusammenhalts auch eine Respekt-Frage, sagte er vor allem mit Blick auf nicht-akademische Berufe. "Das Dritte, was wir brauchen, ist Gelassenheit im Umgang miteinander", betonte der Kanzler und verwies darauf, dass Menschen unterschiedlich seien und diese Vielfalt akzeptieren sollten. "Für mich heißt das, dass man Politik machen muss, bei der die Bürgerinnen und Bürger für sich genügend Gründe haben, an eine gute Zukunft zu glauben", sagte der SPD-Politiker.

Der finnische Ministerpräsident, der mit der rechtspopulistischen Partei "Die Finnen" regiert, betonte in Berlin mehrfach, dass seine Regierung klar gegen Rassismus sei und dieselben Werte wie Deutschland vertrete. "Die finnische Regierung ist für die liberalen, demokratischen Werte des Westens", betonte Orpo. Scholz sagte, dass er mit Orpo über das Thema gesprochen habe. Hintergrund ist, dass Wirtschaftsminister Vilhelm Junnila wegen Verbindungen etwa in die finnische Neonaziszene nach kurzer Amtszeit zurücktreten musste. Nun gibt es auch Vorwürfe gegen die ebenfalls die Vorsitzende der "Finnen"-Partei, Riika Purra, die Finanzministerin und stellvertretende Ministerpräsidentin Finnlands ist.

Bei den Wahlen im April belegten die euroskeptische, einwanderungsfeindlichen "Finnen" mit 20,1 Prozent der Stimmen den zweiten Platz, direkt hinter der siegreichen Nationalen Koalition mit 20,8 Prozent. Orpos konservative Nationale Sammlungspartei bildete daraufhin eine Koalition mit den "Finnen" und zwei kleineren Gruppen.

