USA: Einfuhrpreise geben erneut deutlich nach

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Preise von in die USA importierten Gütern sind im Juni erneut deutlich gesunken. Die Einfuhrpreise fielen im Jahresvergleich um 6,1 Prozent, wie das Arbeitsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Das ist der stärkste Rückgang seit gut drei Jahren. Im Vergleich zum Vormonat sanken die Importpreise um 0,2 Prozent - und damit etwas deutlicher als erwartet.

Die Einfuhrpreise beeinflussen die Verbraucherpreise, an denen die US-Notenbank Fed ihre Geldpolitik ausrichtet. In den vergangenen Monaten hat sich die hohe Inflation deutlich abgeschwächt. Auch die weniger schwankende Kernrate ist nach Zahlen von dieser Woche gesunken. An den Märkten wird zunehmend diskutiert, wie stark die US-Notenbank Fed ihre Zinsen noch anheben wird./bgf/jkr/jha/