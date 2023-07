Bundesbank - Indien könnte im Welthandel Gegengewicht zu China bilden

Die Bundesbank sieht eher gedämpfte konjunkturelle Perspektiven für China und zugleich Aufstiegschancen für Indien im Welthandel.

In ihrem am Montag vorgelegten Monatsbericht verweisen die Ökonomen der deutschen Notenbank darauf, dass die wirtschaftliche Dynamik der Schwellenländer in den vergangenen Jahren bereits deutlich nachgelassen hat. "Viele der relevanten Bremsfaktoren dürften in den nächsten Jahren wirksam bleiben", heißt es in dem Bericht weiter. Dies gelte insbesondere für die strukturelle Wachstumsverlangsamung in China.

Die Erholung der chinesischen Wirtschaft von der Corona-Krise hat im zweiten Quartal angesichts zahlreicher Probleme erheblich an Schwung verloren. Das Bruttoinlandsprodukt wuchs von April bis Juni nur noch um 0,8 Prozent im Vergleich zum Vorquartal. Damit wurde das Ergebnis des ersten Vierteljahres von 2,2 Prozent klar verfehlt. Analysten bezweifeln inzwischen, ob das von der Regierung ausgegebene Wachstumsziel von fünf Prozent für das Gesamtjahr 2023 erreicht werden kann.

Von maßgeblicher Bedeutung für die Konjunkturperspektiven der Volksrepublik dürfte aus Sicht der Bundesbank sein, inwieweit dem Land die Transformation zu einer innovationsgetriebenen Wirtschaft gelingt: "Angesichts des mächtigen Staatseinflusses auf das Wirtschafts- und Gesellschaftssystem bleibt dies abzuwarten", so die Bundesbank-Volkswirte. Entscheidend werde auch sein, ob die Volksrepublik auf den Weltmärkten weiterhin Zugang zu den fortschrittlichsten Technologien habe.

Globalisierung verliert Schwung

Die Globalisierung, die lange Zeit ein wichtiger Katalysator für die Entwicklung vieler Schwellenländer war, könnte aus Sicht der Bundesbank erheblich an Kraft verlieren. Ungleiche Wettbewerbsbedingungen auf dem chinesischen Inlandsmarkt seien zugleich ein wichtiger Grund, warum sich seit einiger Zeit viele ausländische Firmen ein Stück weit aus dem Land zurückzögen. Andere Schwellenländer stießen inzwischen in diese Lücke.

Dies gelte nicht zuletzt für Indien, das im Bereich der Weltmarktproduktion für Elektronikgüter Fuß gefasst habe: "Für das bevölkerungsreichste Land der Welt verbinden sich damit Hoffnungen auf einen schnelleren Industrialisierungs- und Konvergenzprozess. Indien könnte dadurch in den nächsten Jahren ein gewisses Gegengewicht zu China bilden", so das Fazit der Bundesbank-Ökonomen.