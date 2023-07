China schwächelt - "Kein Rettungsanker für deutsche Wirtschaft"

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Peking/Berlin (Reuters) - Maue Exporte, kriselnder Immobilienmarkt, rekordhohe Jugendarbeitslosigkeit: Die Erholung der chinesischen Wirtschaft von der Corona-Krise hat im zweiten Quartal angesichts zahlreicher Probleme erheblich an Schwung verloren.

Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) wuchs von April bis Juni nur noch um 0,8 Prozent im Vergleich zum Vorquartal, wie das Statistikamt am Montag in Peking mitteilte. Damit wurde das Ergebnis des ersten Vierteljahres von 2,2 Prozent klar verfehlt.

"Die Daten signalisieren, dass Chinas Nach-Corona-Boom eindeutig vorbei ist", sagte die Ökonomin Carol Kong von der Commonwealth Bank of Australia. "Wir sehen einen schwachen und stockenden Aufschwung." Verglichen mit dem Vorjahreszeitraum wuchs die nach den USA zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt zwar mit 6,3 Prozent so kräftig wie seit zwei Jahren nicht mehr. Allerdings hatten ein Jahr zuvor die Lockdowns in der Wirtschaftsmetropole Shanghai und anderen Großstädten das Ergebnis stark gedämpft. Zudem wurde die Experten-Prognose von 7,3 Prozent klar verfehlt.

WACHSTUMSZIEL IN GEFAHR

Analysten bezweifeln inzwischen, ob das von der Regierung ausgegebene Wachstumsziel von fünf Prozent für das Gesamtjahr geschafft werden kann. "Es besteht nun tatsächlich die Gefahr, dass das Wachstumsziel möglicherweise nicht erreicht wird", sagte Alvin Tan von RBC Capital Markets in Singapur. Viele Experten spekulieren darauf, dass Regierung und Zentralbank versuchen werden, der Konjunktur mit neuen Hilfen auf die Sprünge zu helfen. "Wir erwarten in den kommenden Monaten eine Lockerung der Geldpolitik und gezielte fiskalische Unterstützung für Schlüsselbranchen, darunter Immobilien und Baugewerbe", erklären die Ökonomen von der US-Bank Goldman Sachs. "Aber diese zusätzliche Unterstützung wird kein Allheilmittel sein. 2023 sieht für China zunehmend wie ein Jahr zum Vergessen aus."

Der Exportweltmeister leidet unter der schwächelnden Nachfrage im Ausland, befinden sich doch wichtige Absatzmärkte wie Deutschland in einer Rezession. Im Juni fielen die Ausfuhren deshalb so stark wie seit Ausbruch der Corona-Pandemie vor über drei Jahren nicht mehr. Ein weiteres Problem ist der Immobilienmarkt, der etwa ein Viertel der Wirtschaft ausmacht. Reuters-Berechnungen zufolge brachen die Immobilieninvestitionen im Juni um 20,6 Prozent zum Vorjahresmonat ein, nachdem es bereits im Mai ein Minus von 21,5 Prozent gab. Auch der Konsum schwächelt: Der Einzelhandelsumsatz wuchs im Juni nur noch um 3,1 Prozent, nachdem er im Mai noch um 12,7 Prozent zulegte.

KEIN RETTUNGSANKER FÜR DEUTSCHE WIRTSCHAFT

Ein Grund für die Konsumschwäche könnte die steigende Arbeitslosigkeit sein: Die Arbeitslosenquote junger Chinesen erreichte im Juni mit 21,3 Prozent einen Rekordwert, da Millionen Schul- und Uni-Absolventen nur noch ein begrenztes Angebot an Jobs zur Verfügung steht.

Für die rezessionsgeplagte deutsche Wirtschaft ist die Flaute in der Volksrepublik eine schlechte Nachricht, ist sie doch ihr wichtigster Handelspartner. "Seit Öffnung seiner Null-Covid-Politik hat China nicht wirklich an Fahrt aufgenommen", sagte der Außenwirtschaftschef der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK), Volker Treier, der Nachrichtenagentur Reuters. "Vor Ort herrscht weiterhin eine zähe Konsumzurückhaltung." Mehr als die Hälfte der deutschen Unternehmen erwartet für 2023 unveränderte oder gar schlechtere Geschäftsaussichten, wie eine Umfrage der Deutschen Handelskammer in China ergab.

Die Regierung in Peking stütze zwar die schwächelnde Inlandsnachfrage durch öffentliche Investitionen und günstigere Finanzierungen, während sich die Lage im Immobiliensektor zumindest zu stabilisieren scheine, sagte Ökonom Klaus-Jürgen Gern vom Kieler Institut für Weltwirtschaft (IfW). "Allerdings wird die Nachfrage aus China in den kommenden Monaten für die deutsche Wirtschaft nicht den Rettungsanker bieten, den sie noch in der globalen Finanzkrise bildete", sagte Gern. "Dies liegt nicht zuletzt daran, dass in China gerade das Verarbeitende Gewerbe zu kämpfen hat und der Außenhandel schrumpft, was deutsche Produzenten direkt betrifft." Von den Dienstleistungsbereichen, die noch relativ kräftig expandieren, dürften kaum Impulse für die deutsche Wirtschaft ausgehen.

"Chinas Nachfragemangel schlägt sich mittlerweile auch in den deutschen Exporten nieder", sagte DIHK-Expert Treier. In den ersten fünf Monaten dieses Jahres sind die deutschen Ausfuhren von Waren in das Reich der Mitte sogar um knapp zehn Prozent auf 40,6 Milliarden Euro gesunken.

(Bericht von Kevin Yao, Ellen Zhang, Joe Cash und Rene Wagner. Redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)