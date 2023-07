Clarity AI: Im Durchschnitt verkaufen Unternehmen in SDG-Fonds weniger als 1 % ihrer Produkte und/oder Dienstleistungen in den Ländern, in denen sie am dringendsten benötigt werden

Viele Unternehmen in SDG-Fonds generieren mehr als 75 % ihrer Einnahmen aus Ländern im obersten Quartil des SDG-Index

Clarity AI, die führende globale Nachhaltigkeits-Technologieplattform, veröffentlichte heute eine neue Studie, die eine erhebliche Diskrepanz zwischen den Absichten von Fonds mit dem Ziel einer nachhaltigen Entwicklung (Sustainable Development Goal Funds, SDG-Fonds) und ihren Auswirkungen in Ländern mit dem höchsten Bedarf an nachhaltiger Entwicklung aufzeigt. Im Durchschnitt verkaufen Unternehmen in SDG-Fonds gerade einmal 1 % ihrer Produkte und Dienstleistungen in diesen Ländern.

Der SDG-Index, ein wertvolles Werkzeug zur Bewertung der Fortschritte von Ländern beim Erreichen der angestrebten nachhaltigen Entwicklungsziele, macht deutlich, dass die verschiedenen Länder auf dem Weg zum Erreichen dieser Ziele unterschiedlich weit fortgeschritten sind. Der Index verdeutlicht die Notwendigkeit verstärkter Anstrengungen und zusätzlicher Ressourcen in Ländern, die niedrigere Bewertungen erhalten haben, also weiter vom Erreichen der SDGs entfernt sind. Die Ergebnisse der neuen, auf einer Bewertung des SDG-Index basierenden Studie unterstreichen die Dringlichkeit für Investoren und Vermögensverwalter, ihre Investitionen auf die Bereiche auszurichten, in denen der größte Handlungsbedarf besteht.

"Das Ziel eines SDG-Fonds besteht darin, in Unternehmen zu investieren, die zur Verwirklichung der SDGs beitragen, aber unsere Untersuchungen zeigen, dass der Investitionsschwerpunkt nicht mit den Bedürfnissen der Länder im Einklang steht", sagte Lorenzo Saa, Chief Sustainability Officer bei Clarity AI. "Um die Wirkung von SDG-Fonds zu maximieren und einen effektiven Beitrag zur globalen Entwicklung zu leisten, ist es für Investoren und Vermögensverwalter von entscheidender Bedeutung, Einblick in die Bereiche zu erhalten, in denen Unternehmen ihre Produkte und Dienstleistungen verkaufen, die einen Beitrag zu den SDGs leisten."

Hinzu kommt, dass die Verteilung der von Unternehmen in SDG-Fonds erzielten Einnahmen nicht den Bedürfnissen der Länder entspricht, die bei den SDG-Fortschritten im Rückstand sind. Im Durchschnitt stammen mehr als 75 % der Einnahmen von Unternehmen in SDG-Fonds aus Ländern im obersten Quartil des SDG-Index, was darauf hindeutet, dass Mittel in Länder fließen, die ohnehin schon eine gute Performance erzielen. Bedenklich ist, dass selbst bei dem Fonds mit den höchsten durchschnittlichen Einnahmen aus den bedürftigsten Ländern lediglich 5 % der Einnahmen der im Index vertretenen Unternehmen aus diesen Ländern stammen.

Strategische und verantwortungsvolle Investitionen in SDG-Fonds haben das Potenzial, größere positive Auswirkungen zu erzielen und transformative Veränderungen voranzutreiben. Durch die Ausrichtung von Investitionen auf Länder, die nach Verwirklichung der SDGs streben, können Anleger einen wichtigen Beitrag zur globalen nachhaltigen Entwicklung leisten.

Über Clarity AI

Clarity AI ist eine Technologieplattform für Nachhaltigkeit, die mit Hilfe von maschinellem Lernen und Big Data umweltbezogene und soziale Einblicke für Investoren, Organisationen und Verbraucher bietet. Die Kompetenzen von Clarity AI sind ein unverzichtbares Instrument für eine umfassende Nachhaltigkeitsanalyse in Bezug auf Investitionen, Unternehmensforschung, Benchmarking, E-Commerce für Verbraucher und das aufsichtsrechtliche Meldewesen. Die Plattform von Clarity AI analysiert (Stand: Juni 2023) mehr als 70.000 Unternehmen, 420.000 Fonds, 201 Länder sowie 199 lokale Verwaltungen und damit mehr als jeder andere Anbieter auf dem Markt. Eine Möglichkeit, wie Clarity AI seine Mission erfüllt, gesellschaftliche Auswirkungen auf die Märkte zu bewirken, besteht darin, dass das Unternehmen sicherstellt, dass seine Fähigkeiten direkt in den Arbeitsabläufen der Kunden eingesetzt werden, und zwar durch Integrationen mit Partnern wie BlackRock Aladdin, Refinitiv, einem Unternehmen der London Stock Exchange Group (LSEG), BNP Manaos, CACEIS und Simcorp. Darüber hinaus erreichen die Erkenntnisse von Clarity AI über Nachhaltigkeit mehr als 150 Millionen Verbraucher bei mehr als 400.000 Händlern auf der Plattform des Zahlungsdienstleisters Klarna. Clarity AI unterhält Niederlassungen in Nordamerika, Europa und dem Nahen Osten. Zum Kundennetzwerk von Clarity AI, das Vermögenswerte in zweistelliger Billionenhöhe verwaltet, gehören Unternehmen wie Invesco, Nordea, BlackRock, Santander, Wellington und BNP Paribas.

