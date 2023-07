Dax niedriger erwartet - Konjunktur und Bilanzen im Blick

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Zum Auftakt einer ereignisreichen Woche wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Montag niedriger starten.

Am Freitag hatte er 0,2 Prozent tiefer bei 16.105,07 Punkten geschlossen.

Nach den ermutigenden Geschäftszahlen der Großbanken JPMorgan, Citigroup und Wells Fargo setzten Investoren auf eine insgesamt positive Bilanzsaison. Allerdings würden die Ergebnisse auch daraufhin abgeklopft, wie sich der Rückgang der Inflation auf die Margen auswirke, sagte Anlagestratege Jürgen Molnar vom Brokerhaus RoboMarkets. "Denn es darf nicht vergessen werden, dass viele von ihnen von den steigenden Preisen profitierten, weshalb die vergangenen Quartale auch einige positive Überraschungen bereithielten."

Am Montag stehen weder relevante Firmenbilanzen noch Konjunkturdaten zur Veröffentlichung an. Am Dienstag öffnen aber unter anderem die Bank of America und die Investmentbank Morgan Stanley ihre Bücher. Parallel dazu werden die US-Einzelhandelsumsätze veröffentlicht. Experten erwarten für Juni ein Plus von 0,4 Prozent. Die Kauflaune der US-Verbraucher gilt als Hauptstütze der weltgrößten Volkswirtschaft.

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax

16.105,07

Dax-Future

16.155,00

EuroStoxx50

4.400,11

EuroStoxx50-Future

4.402,00

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones

34.509,03 +0,3 Prozent

Nasdaq

14.113,70 -0,2 Prozent

S&P 500

4.505,42 -0,1 Prozent

Asiatische Indizes am Montag Stand Veränderung

Nikkei

Kein Handel

Shanghai

3.199,17 -1,2 Prozent

Hang Seng

Kein Handel

