DAX® - Noch nicht in Schlagdistanz zum Allzeithoch

Nach der kräftigen Erholung der vergangenen Woche wird der DAX® zurzeit im oberen Drittel einer Range gehandelt, die sich vom jüngsten Dreimonatstief 15.456 Punkte bis zum Allzeithoch 16.427 Zähler erstreckt. Dieses stammt wiederum vom 16. Juni, ist nun also genau einen Monat alt. Eine der entscheidenden Fragen lautet, ob dieses in der aktuellen, saisonal untermauerten Aufschwungsphase, also noch während des Julis weiter nach oben ausgebaut werden kann. Der letzte bedeutende Widerstand auf dem Weg zum Top liegt beim Vierwochenhoch 16.209 Punkte, welches vergangenen Woche bis auf 60 Zähler erreicht wurde. Dagegen würde eine neue Konsolidierungsphase eingeläutet, sofern die mittelfristig bedeutenden Gleitenden Durchschnitte der vergangenen 38 und 55 Börsentage um 15.970 Zähler durchbrochen werden würden. Dann könnte es doch noch zum Schließen der immer noch offenen Notierungslücke 15.342/15.425 Zähler kommen, die Ende März aufgerissen worden war. Innerhalb dieser Zone verläuft auch bereits eine siebenmonatige Aufwärtstrendlinie. Eine weiter mittelfristige, seit knapp zehn Monate etabliert, bewegt sich zurzeit um 15.250 Punkte.

DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

