EQS-News: AATec Medical GmbH: AATec Medical gibt Start mit 2,7 Mio. € Seed-Finanzierung bekannt mit dem Ziel, das therapeutische Potenzial von Alpha-1 Antitrypsin zu erschließen

EQS-News: AATec Medical GmbH / Schlagwort(e): Finanzierung

AATec Medical GmbH: AATec Medical gibt Start mit 2,7 Mio. € Seed-Finanzierung bekannt mit dem Ziel, das therapeutische Potenzial von Alpha-1 Antitrypsin zu erschließen



17.07.2023 / 11:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





AATec Medical gibt Start mit 2,7 Mio. € Seed-Finanzierung bekannt mit dem Ziel, das therapeutische Potenzial von Alpha-1 Antitrypsin zu erschließen

Alpha-1-Antitrypsin (AAT) ist ein Immunmodulator mit breiten entzündungshemmenden und antiviralen therapeutischen Effekten

AATec Medical entwickelt rekombinantes AAT zunächst in Kombination mit einer innovativen Inhalationstechnologie für die Behandlung von Atemwegserkrankungen

Klinische Studien werden voraussichtlich in der ersten Hälfte des Jahres 2024 beginnen

Finanzierung wird von privaten Investoren, Branchenexperten und Family Offices getragen

Erfahrenes Team von Branchenspezialisten leitet das Unternehmen

München, 17. Juli 2023 - AATec Medical GmbH (AATec), ein deutsches Biotechnologie-Unternehmen, das eine Multi-Produktplattform auf der Basis von Alpha-1-Antitrypsin (AAT) entwickelt, gab heute den Beginn der operativen Aktivitäten bekannt. Das Unternehmen startet mit einer Seed-Finanzierung in Höhe von 2,7 Mio. €, getragen von Privatinvestoren, Branchenexperten und Family Offices. Die Finanzmittel werden verwendet, um AATec‘s Technologie zu skalieren, das Team zu erweitern und die klinische Entwicklung des ersten Produktkandidaten, ATL-105, einer innovativen Formulierung für die inhalative Behandlung von Atemwegserkrankungen, für den Start im Jahr 2024 vorzubereiten.

Alpha-1-Antitrypsin (AAT) ist ein humaner Serinproteaseinhibitor (SERPIN), der für den Schutz von Gewebe vor Schädigung durch Proteasen zuständig ist. AAT hat ausgeprägte immunmodulatorische Eigenschaften und weist durch die Bindung an pro-inflammatorische Zytokine und zielgerichtete Proteaseinhibition eine breite entzündungshemmende und antivirale therapeutische Wirkung auf. Derzeit werden AAT-Produkte nur für die Substitutionstherapie bei der AAT-Mangelerkrankung, einem schweren genetischen Defekt, eingesetzt. Diese AAT-Produkte werden ausschließlich aus menschlichem Blutplasma hergestellt, weshalb sie eine knappe und teure Ressource darstellen.

AATec hat eine industrielle Herstellung von rekombinantem AAT mit hoher Ausbeute entwickelt und das therapeutische Konzept in mehreren präklinischen Modellen für entzündliche Lungenerkrankungen und virale Infektionen der Atemwege erfolgreich validiert. Die Technologie des Unternehmens ist durch ein Patentportfolio abgesichert und basiert auf Forschungsarbeiten der Mitgründer Dr. Manfred Stangl, Leiter der Nieren- und Pankreastransplantation am Klinikum der Universität München und Chief Scientific Officer von AATec, und Dr. Michael Strassmair, Leiter der Abteilung für Handchirurgie am Manus Sana Krankenhaus in Starnberg/München und Chief Medical Officer von AATec. Die verfügbare breite Datenlage ermöglicht den baldigen Start der klinischen Entwicklung; das Unternehmen strebt den Beginn der ersten klinischen Studie in der ersten Hälfte des Jahres 2024 an.

AATec wird sich zunächst auf die Entwicklung der AAT-Produktplattform für die Behandlung von entzündlichen Atemwegserkrankungen konzentrieren, einschließlich des akuten Atemnotsyndroms (Acute Respiratory Distress Syndrome, ARDS), viraler Atemwegsinfektionen und des allergischen Asthmas. Die langfristige F&E-Strategie umfasst weitere Anwendungsbereiche wie Transplantation, AAT-Mangel und systemische entzündliche Erkrankungen.

Dr. Rüdiger Jankowsky, Mitgründer und CEO von AATec, sagte: "Ich bin begeistert vom enormen therapeutischen Potenzial von Alpha-1-Antitrypsin, das durch unsere präklinische Forschung validiert wurde. In Kombination mit innovativer Inhalationstechnologie werden wir einen entscheidenden Unterschied in der zukünftigen Behandlung von Entzündungs- und Infektionskrankheiten machen. Unser schlanker Entwicklungsansatz, der von unserem Expertenteam umgesetzt und von renommierten akademischen Experten und Industriepartnern unterstützt wird, ermöglicht ein effizientes Vorgehen, so dass wir klinische Studien voraussichtlich im Jahr 2024 beginnen können."

Dr. Karsten Ottenberg, Mitbegründer von AATec und Beiratsvorsitzender, fügte hinzu: "Wir entwickeln AATec Medical mit der Vorstellung, dass Alpha-1-Antitrypsin das Potenzial für eine globale gesellschaftliche Wirkung hat. Es kann den hohen medizinischen Bedarf für eine Reihe von schweren Krankheiten adressieren, einschließlich der Herausforderungen durch heutige endemische und potenziell pandemische Viruserkrankungen. Ich freue mich sehr, dass wir ein erfahrenes Managementteam unter der Leitung von CEO Rüdiger Jankowsky gewinnen konnten, das über umfassende Erfahrungen in der Führung von Start-up-Unternehmen und der kompletten biopharmazeutischen Produktentwicklung verfügt."

Über AATec

AATec Medical GmbH ist ein Biotechnologieunternehmen, das eine Produktplattform auf der Basis von rekombinantem Alpha-1-Antitrypsin (AAT) zur Behandlung von entzündlichen Erkrankungen, viraler Infektionen und seltener Krankheiten entwickelt. Das Unternehmen hat die Machbarkeit in mehreren Indikationen erfolgreich gezeigt und bereitet derzeit eine klinische Proof-of-Concept-Studie mit dem ersten Produktkandidaten ATL-105 für die inhalative Anwendung für die Behandlung von Atemwegserkrankungen vor. AATec wurde von einem erfahrenen interdisziplinären Team mit langjähriger Erfahrung in der klinischen Forschung, biopharmazeutischen Entwicklung und Produktindustrialisierung gegründet. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.aatec-medical.com und folgen Sie uns auf LinkedIn.

Kontact

AATec Medical GmbH

Dr. Rüdiger Jankowsky, CEO

Email: info@aatec-medical.com

Media contact

MC Services

Katja Arnold, Julia von Hummel

Email: aatec-medical@mc-services.eu

Phone: +49 (0)89 2102280