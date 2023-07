EQS-News: Bundesverband Deutscher Leasing-Unternehmen e.V.: Leasing-Wirtschaft - Verlässlicher Partner für Zukunftsinvestitionen in die Energiewende

Emittent / Herausgeber: Bundesverband Deutscher Leasing-Unternehmen e.V. / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Finanzierung

Jahresbericht des BDL zeigt mit konkreten Investitionsbeispielen, wie Leasing-Gesellschaften die nachhaltige Transformation des Mittelstandes begleiten Berlin, 17. Juli 2023 – „Die Leasing-Branche ist ein entscheidender Faktor, um die Energiewende und damit die nachhaltige Transformation der Wirtschaft zu realisieren“, erklärt BDL-Hauptgeschäftsführerin Dr. Claudia Conen bei der Vorstellung des Jahresberichts 2023. Sie führt aus, dass die Branche bereits seit längerem Zukunfts­investitionen u. a. in erneuerbare Energieanlagen, in emissionsarme und energieeffiziente Anlagen finanziert. „Handwerker nutzen geleaste Elektrofahrzeuge und Ladestationen, Verkehrsbetriebe schaffen klimafreundliche Straßenbahnen und Züge über Leasing an. Dank Leasing erlebt das Fahrrad einen neuen Boom“, zählt Conen auf. Über eine Million E-Bikes und Fahrräder sind in den vergangenen zwei Jahren mittels Leasing auf die Straße gebracht worden. Damit trage Leasing zur Mobilitätswende bei. Zudem modernisieren Unternehmen des produzierenden Gewerbes über Leasing ihren Maschinenpark und stellen sich so energieeffizienter auf. Weitere Beispiele für Leasing-Investitionen in die Energiewende sowie Stimmen der Leasing-Kunden sind im aktuellen Jahresbericht aufgeführt. Leasing ermöglicht innovative Technologien Der Jahresbericht zeigt auch, dass Leasing-Gesellschaften ihre mittelständischen Kunden künftig in puncto Nachhaltigkeit beraten. „Denn gerade kleine und mittlere Unternehmen sind auf externes Know-how angewiesen. Verstärkt werden Leasing-Gesellschaften daher bei der Auswahl und Nutzung von nachhaltigen Gütern oder bei Inanspruchnahme von Fördermitteln unterstützen“, führt Dr. Conen aus. Doch um in die Zukunft zu investieren, benötigen Unternehmen Planungssicherheit, einen verlässlichen und transparenten Ordnungsrahmen, einen gesunden Finanzierungsmix, praxisgerechte Investitionsanreize sowie weniger Belastungen. Überbordende Bürokratie und langwierige, komplizierte Genehmigungsverfahren hemmten dagegen Investitionen und Innovationen. Das gefährde den Wirtschaftsstandort, warnt die Hauptgeschäftsführerin. Förderprogramme finanzierungsart-offen gestalten „Die Bundesregierung will den Ausbau erneuerbarer Energieanlagen mit Nachdruck vorantreiben. Hier kann Leasing genauso unterstützen wie bei neuen Mobilitätskonzepten und der Digitalisierung“, erläutert Dr. Conen. Neben der Förderung von Zukunftstechnologien sei es entscheidend, Förderprogramme finanzierungsart-offen zu gestalten. „Jedoch zeigt unsere Erfahrung, dass die Politik bei der Konzeption von Förderprogrammen wiederholt davon ausgeht, dass der Erwerb eines Wirtschaftsguts im Vordergrund steht und Investor und Nutzer identisch sind. Dies ist jedoch häufig nicht der Fall, wie Marktzahlen belegen. Danach realisieren drei von vier Unternehmen regelmäßig Investitionen in ihre Betriebsmittel über Leasing“, erklärt die Hauptgeschäfts­führerin. „Ein wichtiger Schritt, um nachhaltige Investitionen auch mittels Leasing zu fördern, ist das neue ‚Grüne ERP-Globaldarlehen Leasing‘", erklärt die Hauptgeschäftsführerin. Seit dem 1. Juli 2023 erleichtert das Programm des Bundes­ministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz und der KfW leasingfinanzierte Investitionen in nachhaltige Anlagen, Maschinen und Fahrzeuge. Auch Mietkauf-Investitionen werden gefördert. Dr. Conen: „Weitere Schritte müssen nun folgen.“ Leasing-Branche attraktiver Arbeitgeber In weiteren Beiträgen des Jahresberichts wird die Leasing-DNA dargestellt, die Entwicklung des Leasing-Marktes 2022 analysiert, aktuelle Rahmenbedingungen der Branche beschrieben sowie der Leasing-Verband und seine mittelständischen Mitglieder vorgestellt. Darüber hinaus erläutern Young Professionals, weshalb sie ihren Berufsweg in der Leasing-Wirtschaft beginnen und warum die Branche ein attraktiver Arbeitgeber ist. Leasing-Expertinnen und Experten berichten, welche Chancen und Herausforderungen sie bei der Realisierung der Energiewende sehen. Gastbeiträge des Parlamentarischen Staatssekretärs Michael Kellner MdB und des Experten für Nachhaltiges Management, Prof. René Schmidpeter, erweitern den Blickwinkel des Themas. Der BDL-Jahresbericht ist unter jahresbericht.leasingverband.de/ zu lesen. Kontakt: Bundesverband Deutscher Leasing-Unternehmen

Heike Schur, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

