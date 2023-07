EQS-News: vbw Pressemitteilung: Wolfram Hatz für zwei weitere Jahre als vbw Präsident gewählt

Emittent / Herausgeber: ibw – Informationszentrale der Bayerischen Wirtschaft e. V. / Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges

vbw Pressemitteilung: Wolfram Hatz für zwei weitere Jahre als vbw Präsident gewählt



17.07.2023 / 17:55 CET/CEST

(München, 17.07.2023). Wolfram Hatz bleibt Präsident der vbw – Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. Hatz wurde von der vbw Mitgliederversammlung für zwei weitere Jahre wiedergewählt.



Seit 2019 steht Wolfram Hatz als Präsident an der Spitze von bayme vbm und vbw. Seit Beginn seiner Tätigkeit bei der Hatz GmbH & Co. KG ist er ehrenamtlich für die bayerischen Arbeitgeberverbände tätig, unter anderem war er bereits seit 2004 Vizepräsident von bayme vbm. Wolfram Hatz hat die 1880 gegründete Motorenfabrik Hatz GmbH & Co. KG mit Sitz in Ruhstorf an der Rott viele Jahre als Geschäftsführer erfolgreich geleitet. Er ist heute Hauptgesellschafter des Unternehmens, Vorsitzender des Beirats und vertrieblicher Markenbotschafter.

Neben dem Präsidenten wurden die Vizepräsident*innen gewählt und die kooptierten Persönlichkeiten bestätigt. Josef Geiger, Geschäftsführender Gesellschafter Wilhelm Geiger GmbH & Co. KG, Präsident Bayerischer Bauindustrieverband e. V.

Geschäftsführer Carl Macher GmbH & Co. KG, Vorstandsvorsitzender des Verbands Bayerischer Papierfabriken e. V. – kooptiert Erich Schulz, Geschäftsführer Erich Schulz GmbH & Co. KG, Präsident/Landesinnungsmeister Fachverband Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik Bayern, Vorsitzender Unternehmerverband bayerisches Handwerk

