Regierung berät über Gesetz für besseren Schutz Kritischer Infrastrukturen

Berlin (Reuters) - Kritische Infrastrukturen sollen künftig deutlich besser geschützt werden.

Das SPD-geführte Innenministerium leitete am Montag Insidern zufolge die sogenannte Ressortabstimmung ein, also die regierungsinterne Abstimmung des Referentenentwurfes. Erstmals soll der physische Schutz strategisch wichtiger Infrastrukturen bundeseinheitlich und über zahlreiche Branchen hinweg geregelt werden. Für die Betreiber werden Mindeststandards beim Schutz festgelegt. Dabei soll jedes denkbare Risiko berücksichtigt werden, wie aus dem 48-seitigen Referentenentwurf hervorgeht. Erhebliche Störungen müssen gemeldet werden.

Das Innenministerium will den Gesetzentwurf - das sogenannte Kritis-Dachgesetz - noch in diesem Jahr ins Kabinett einbringen. Bis dahin müssten entsprechend alle Details abgestimmt sein. Danach wäre dann der Bundestag am Zug. Mit dem Vorhaben wird ein Ziel aus dem Ampel-Koalitionsvertrag umgesetzt, ebenso wie eine EU-Richtlinie, die bis Mitte Oktober 2024 nationales Recht werden muss. Seit dem russischen Angriff auf die Ukraine im Februar 2022 ist das Thema noch drängender geworden, weswegen kein großer Widerstand gegen den Entwurf erwartet wird.

Definiert werden in dem Gesetz Kriterien für Kritische Infrastruktur - eine essenzielle Bedeutung für die Gesamtversorgung in Deutschland als auch die Versorgung von mindestens 500.000 Personen. Betroffen sind die Sektoren Energie, Transport und Verkehr, Finanz- und Versicherungswesen, Öffentliche Verwaltung, Gesundheit, Ernährung, Trinkwasser, Abwasser, Abfallentsorgung, IT und Telekommunikation sowie der Weltraum.

Für den Schutz der konkreten Einrichtungen und Netze sind die Betreiber selbst verantwortlich. Sie müssen künftig aber auf Basis vorheriger Risikoanalysen Resilienzpläne vorlegen und Abwehrmaßnahmen ausarbeiten. Bei der Umsetzung soll das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) eine Koordinierungsfunktion erhalten. Es soll die Resilienzpläne überprüfen und gegebenenfalls nachschärfen. Die Höhe möglicher Strafen ist noch offen, ebenso wie die Kosten für die Wirtschaft.

