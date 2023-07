Schutz von kritischer Infrastruktur: Faeser besucht Wasserversorger

GUNTERSBLUM (dpa-AFX) - Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) informiert sich am Dienstag (13.30 Uhr) bei einem rheinland-pfälzischen Wasserversorger über die Möglichkeit und Maßnahmen für den Schutz von kritischer Infrastruktur. Die Wasserversorgung Rheinhessen-Pfalz GmbH betreibt in Guntersblum eine Hybrid-Netzersatzanlage, die das Wasserwerk bei einem Blackout weiter mit Energie versorgen soll. Rund 300 000 Menschen in Rheinhessen und der Nordpfalz wären davon betroffen, wenn in Guntersblum der Strom ausbliebe.

Betreiber von Einrichtungen der kritischen Infrastruktur sollen künftig gesetzlich verpflichtet werden, die Widerstandsfähigkeit ihrer Anlagen sicherzustellen und dazu entsprechende Risikobewertungen vorzulegen. Das gilt sowohl für staatliche Einrichtungen als auch für private Unternehmen einer gewissen Größenordnung. Das sieht der Entwurf für das sogenannte KRITIS-Dachgesetz des Bundesinnenministeriums vor.

Zur kritischen Infrastruktur im Sinne des Gesetzes zählen folgende Sektoren: Energie, Transport und Verkehr, Finanz- und Versicherungswesen, öffentliche Verwaltung, Gesundheit, Ernährung, Trinkwasser und Abwasser. Dazu kommen die Bereiche Siedlungsabfallentsorgung, Informationstechnik, Telekommunikation und Weltraum.