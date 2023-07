Am 15. September ist es wieder so weit, der Deutsche Zertifikatepreis wird zum zweiten Mal an die besten Zertifikate-Emittenten auf dem deutschen Markt verliehen.

Deutscher Zertifikatepreis 2023 – Jetzt für Vontobel abstimmen und gewinnen!

Am 15. September ist es wieder so weit, der Deutsche Zertifikatepreis wird zum zweiten Mal an die besten Zertifikate-Emittenten auf dem deutschen Markt verliehen. Über die nächsten Wochen werden eine Jury und das Publikum darüber zu entscheiden, welcher Emittent in diesem Jahr mit seinen Leistungen besonders überzeugen konnte.

Der Deutsche Zertifikatepreis dient Privatanlegern in Deutschland als Orientierungshilfe bei der Auswahl von Anlagezertifikaten und Hebelprodukten. Denn die unabhängige Bewertung durch eine Jury und das Publikum gibt Anlegern ein umfassendes Bild über das Angebot, die Qualität und die Leistungen der Emittenten. Außerdem fließen in die Bewertung eine Service-Studie von Feingold Research sowie die Umsätze in den einzelnen Produkten mit ein.

Wenn Sie mit dem Service und den Produkten unseres Hauses zufrieden sind, würden wir uns sehr über Ihre Stimme freuen. Unter den Teilnehmern werden seitens der Veranstalter in diesem Jahr auch Preise verlost.

Die Leistungen der Emittenten stehen bis zum Montag, den 7. August 2023, zur Abstimmung.

