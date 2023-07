Europas Börsen im Sommerloch - Warten auf US-Bilanzen

Frankfurt (Reuters) - In Erwartung richtungsweisender US-Daten und Firmenbilanzen haben die Anleger am europäischen Aktienmarkt am Dienstag die Füße stillgehalten.

Dax und EuroSToxx50 pendelten am Vormittag mit 16.070 und 4360 Punkten um ihre Vortagesstände. Die Urlaubszeit schlage sich in niedrigen Handelsumsätzen nieder, sagte Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Die Kursschwankungen könnten deswegen entsprechend zunehmen, "denn dann reichen schon wenige Aufträge, um den Markt nachhaltig zu bewegen". Als Bremsklotz erwies sich aus Sicht der exportorientierten Dax-Unternehmen auch der rasante Euro-Anstieg. Mit 1,1271 Dollar lag die Gemeinschaftswährung auf ihrem höchsten Stand seit 17 Monaten.

Mit Morgan Stanley und Bank of America legen im Handelsverlauf zwei weitere US-Großbanken Quartalszahlen vor. Analysten erwarten ein gemischtes Bild: Während sie bei der Bank of America wegen der gestiegenen Zinsen mit höheren Gewinnen rechnen, erwarten sie bei der Investmentbank Morgan Stanley sinkende Gewinne wegen des schwachen Handelsgeschäfts. Europas Bankenindex notierte im Vorfeld der Zahlen kaum verändert.

US-DATEN KÖNNTEN DOLLAR HELFEN - TÜRKISCHE LIRA FÄLLT

Aus den USA werden Investoren zudem auf die Daten zu den Einzelhandelsumsätzen und der Industrieproduktion achten, die auch Hinweise auf die weitere Zinspolitik geben könnten. Eine Verbesserung bei den Daten könnte neue Zinssorgen schüren, konstatierten die Analysten der Helaba. Das wiederum könnte dem Dollar aufhelfen und dem Euro Gegenwind bringen.

Die türkische Lira geriet im Vorfeld der Zinsentscheidung der heimischen Zentralbank unter Druck und markierte ein frisches Rekordtief. Der Dollar stieg im Gegenzug um mehr als zwei Prozent auf 26,92 Lira. Die türkische Währung hat in diesem Jahr bereits um mehr als 30 Prozent abgewertet. Einer Reuters-Umfrage zufolge wird die türkische Zentralbank am Donnerstag ihren Leitzins um 500 Basispunkte auf 20 Prozent anheben. Das ist aus Sicht der Experten zwar ein Schritt in die richtige Richtung, wird aber nicht ausreichen, um die hohe Inflation in den Griff zu bekommen. Diese lag im Juni bei 38,21 Prozent und wird den Prognosen zufolge erneut ansteigen. Im Oktober hatte sie mit 85,51 Prozent den höchsten Stand seit 24 Jahren erreicht.

NOVARTIS UND ATOSS OPTIMISTISCHER - AKTIEN IM STEIGFLUG

An der Börse in Zürich glänzte Novartis nach einer Prognoseanhebung. Die Aktien des Pharmakonzerns gewannen bis zu 4,1 Prozent auf 88,39 Franken. Das Unternehmen starte ein neues Aktienrückkaufprogramm mit einem Volumen von bis zu 15 Milliarden Dollar und bekräftigte, dass die Generika-Sparte Sandoz abgespalten und an die Schweizer Börse gebracht werden soll. Bei den deutschen Einzelwerten stach Atoss Software mit einem Kursplus von bis zu 9,4 Prozent heraus. Mit 227 Euro standen die Titel auf einem Allzeithoch. Der Personalplanungs-Spezialist rechnet in diesem Jahr mit einem Umsatz- und Gewinnsprung und hob seine Umsatzprognose an.

Aktien aus dem europäischen Telekommunikationssektor gerieten hingegen ins Hintertreffen. Im Dax waren Deutsche Telekom größter Verlierer und gaben rund zwei Prozent nach. Die Aktien der schwedischen Tele2 brachen nach enttäuschenden Quartalszahlen um mehr als zehn Prozent ein.

