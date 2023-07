GNW-Adhoc: BVI erweitert IOL-Kapazität mit neuer hochmoderner Anlage in Belgien

^WALTHAM, Massachusetts, July 18, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- BVI, eines der

weltweit am schnellsten wachsenden Unternehmen im Bereich der chirurgischen Augenheilkunde, ist stolz, die Eröffnung seiner neuen, hochmodernen Anlage in Lüttich, Belgien, bekanntzugeben. Dies führt zu einer beträchtlichen Steigerung der Geschäftskapazität der BVI im Bereich Intraokularlinsen (IOL), was neue Wachstumschancen eröffnet und die Führungsrolle des Unternehmens in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) stärkt. Im Einklang mit dem Engagement des Unternehmens für Effizienz, Nachhaltigkeit und Compliance wurde die neue Anlage so konzipiert, dass sie die Lieferung optimiert und eine umfassende Prozessüberprüfung mit dem Ziel der Ertrags- und Effizienzsteigerung beinhaltet. BVI hat auch Umweltaspekte in den Vordergrund gestellt und verschiedene Maßnahmen ergriffen, um den CO2-Fußabdruck zu minimieren. Die Anlage bestätigt das Engagement von BVI für Innovation und erweitert die integrierten Forschungs- und Entwicklungs- (F&E) und Produktionskapazitäten von BVI im Bereich IOL. Die integrierte Forschungs-, Entwicklungs- und Produktionsanlage fördert eine nahtlose Zusammenarbeit, eine effiziente Produktentwicklung und -fertigung sowie eine schnellere Markteinführung und konzentriert sich auf die Bereitstellung bahnbrechender Qualitätsprodukte für Patienten. Diese strategische Investition ist ein Beispiel für das Engagement von BVI für wirtschaftliches Wachstum, technologischen Fortschritt und den Erhalt der Branchenführerschaft. BVI erwartet auf diesem spannenden Weg erhebliche positive Beiträge zum finanziellen Erfolg des Unternehmens und zur wirtschaftlichen Gesamtlage. Frederic Jodogne, Head of Operations, dazu: ?Ich sehe in dieser neu errichteten, hochmodernen Anlage ein Zeichen des Vertrauens in BVI, das Lüttich als einen wichtigen Pfeiler der IOL-Forschung und -Produktion bestätigt. Herausragende Produkte, herausragende Mitarbeiter und ein erstaunliches Potenzial! Jeder Mitarbeiter kann stolz auf das sein, was wir bisher erreicht haben, und es ist klar erkennbar, dass wir uns auf dem besten Weg in eine erfolgreiche Zukunft befinden." Shervin Korangy, President und CEO von BVI, dazu: ?Ich spreche unserem Team, das dieses bedeutende Kapitalerweiterungsprojekt vorangetrieben hat, meine Anerkennung aus. Das unermüdliche Engagement unserer Mitarbeiter für Spitzenleistungen hat dazu beigetragen, dass wir unsere IOL-Produktionskapazität verdreifachen konnten, während wir gleichzeitig hochmoderne, firmeneigene präzisionsgeformte Optiken nach höchsten Qualitätsstandards einsetzen. Die Kombination aus unseren patentierten, neuartigen optischen Designs und unserer erstklassigen Fertigungstechnologie führt zu einem eleganten und konkurrenzlosen Ergebnis. Unser Know-how im Bereich IOL hat selbst meine hochgesteckten Erwartungen stets übertroffen." Über BVI BVI® ist ein diversifiziertes, weltweit tätiges Unternehmen für ophthalmologische Produkte, das sich zum Ziel gesetzt hat, qualitativ hochwertige Lösungen und Innovationen zu liefern, um die Augenchirurgie voranzubringen und die Sehkraft der Patienten zu verbessern. Mit neun Jahrzehnten Erfahrung in der Entwicklung führender Produkte und Lösungen arbeitet BVI mit Augenchirurgen zusammen, um die Sehkraft von Millionen von Patienten auf der ganzen Welt zu verbessern. Unsere Organisation unterstützt chirurgische Teams in mehr als 90 Ländern weltweit, entweder direkt oder über unser Netzwerk von vertrauenswürdigen Händlern. Zu unseren bewährten Marken gehören Beaver® (Messer und Klingen), Visitec® (Kanülen), Malosa® (Einweginstrumente), Vitreq® (vitreoretinale chirurgische Produkte) und PhysIOL® (Premium-IOL). Wenn Sie weitere Fragen haben oder mit einem Vertreter von BVI sprechen möchten, senden Sie bitte eine E-Mail an Andrew Dawson, Head of BVI Corporate Communications: adawson@bvimedical.com (mailto:adawson@bvimedical.com) °