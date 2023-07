Goldpreis steigt auf höchsten Stand seit Ende Mai

LONDON (dpa-AFX) - Die deutlich sinkenden Renditen an den Anleihemärkten haben den Goldpreis am Dienstag angetrieben. Der Preis für eine Feinunze (31,1 Gramm) stieg an der Rohstoffbörse in London bis auf gut 1984 US-Dollar. Dies war der höchste Stand seit Ende Mai. Seit dem Zwischentief Ende Juni ist der Preis um mehr als 90 Dollar gestiegen.

Sinkende Renditen stützen in der Regel den Goldpreis. Denn damit rückt der Nachteil der zinslosen Goldanlage in den Hintergrund.

Die Renditen am Anleihenmarkt wiederum waren unter Druck geraten, nachdem sich der für seine besonders straffe geldpolitische Haltung bekannte niederländische Notenbankchef mit einem eher vorsichtigen Kommentar zu Wort gemeldet hatte. Klaas Knot plädierte zwar im Kampf gegen die hohe Inflation unverändert für eine Zinserhöhung auf der nächsten Sitzung der Europäischen Zentralbank in der kommenden Woche. Darüber hinaus äußerte er sich aber wesentlich zurückhaltender. Mit Blick auf künftige Zinsanhebungen sagte Knot dem Sender Bloomberg TV: "Für Juli halte ich es für eine Notwendigkeit - für alles darüber hinaus wäre es höchstens eine Möglichkeit, aber keineswegs eine Gewissheit."/la/he