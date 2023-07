Iranische Behörden verschärfen Vorgehen gegen Oppositionelle

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Dubai (Reuters) - Rund zwei Monate vor dem ersten Jahrestag des Todes einer wegen Verstoßes gegen die Kleiderordnung festgenommenen Frau verschärft die iranische Regierung das Vorgehen gegen Oppositionelle.

Offenbar in der Absicht, ein Wiederaufflammen landesweiter Proteste in der Islamischen Republik im Keim zu ersticken, wurden Journalisten, Anwälte, Bürgerrechts-Aktivisten und Studenten festgenommen oder vorgeladen, berichteten Oppositionelle. Ziel sei die Verbreitung von "Einschüchterung und Angst", sagte ein Aktivist zu Reuters. Vertreter der iranischen Justiz lehnten eine Stellungnahme ab.

Hochrangige Regierungsvertreter rechtfertigten jedoch das harte Durchgreifen als notwendig für die Aufrechterhaltung von Ordnung und Sicherheit. Damit wird ein Kurswechsel vollzogen, denn im Februar hatte die Justiz eine umfassende Amnestie angekündigt. Demnach sollten Demonstranten begnadigt werden oder mildere Strafen bekommen.

"Die Islamische Republik fühlt sich bedroht", sagte die bekannte Menschenrechtlerin Atena Daemi. Die Menschen seien wegen der Unterdrückung und der sich verschärfenden wirtschaftlichen Probleme sehr wütend. "All dies wird zum Wiederbeleben der Proteste auf den Straßen führen." Irans Ex-Präsident Mohammad Chatami warnte, die Repressionen seien selbstzerstörerisch. Die Menschen sind immer noch wütend über den Tod der jungen Frau und frustriert, "weil sie täglich darum kämpfen müssen, Essen auf den Tisch zu bringen", sagte ein hochrangiger ehemaliger Regierungsmitarbeiter, der namentlich nicht genannt werden wollte.

Der Tod der 22-jährigen Mahsa Amini am 16. September 2022 in Polizeigewahrsam hatte landesweite Proteste ausgelöst. Die Sittenpolizei hatte Amini festgenommen, weil sie ihr Kopftuch falsch getragen haben soll. Immer mehr Iranerinnen zeigten daraufhin durch den Verzicht auf das Kopftuch ihre Ablehnung der Regierung in der Öffentlichkeit und es kam landesweit zu Protesten. Vergangenen Sonntag gaben Sicherheitsbehörden bekannt, dass die Sittenpolizei wieder verstärkt gegen Frauen vorgehen wird, die sich nicht an die Kleiderordnung halten.

