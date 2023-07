JP Morgan: Aktie wieder in der Spur

JP Morgan hat im zweiten Quartal bereinigte Erträge von 42,4 Mrd. US-Dollar erwirtschaftet, das Ergebnis pro Aktie sprang hierbei auf 4,75 US-Dollar und liegt ebenfalls über den Erwartungen. Wie der Vorstand weiter meldete, betrug das Return on Equity (ROE) bei stolzen 20 Prozent, Analysten gingen im Vorfeld von lediglich 16,3 Prozent aus. Die zum Schnäppchenpreis übernommene First Republic Bank hatte keine negativen Auswirkungen auf die Bilanz der Großbank, das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis lag mit 4,37 US-Dollar deutlich über den Erwartungen der Analysten.

Ausbruch geglückt

Ein Blick auf den Kursverlauf der Aktie zeigt das Papier deutlich über der Widerstandszone von 140,00 bis 144,34 US-Dollar, somit ist ein Ausbruch in den letzten Tagen geglückt und hat ein Folgekaufsignal aktiviert. Weitere Kursgewinne dürften nun in den Bereich von 157,02 und darüber an 163,81 US-Dollar aufwärts reichen. Vielleicht gelingt es im Zuge der zweiten Kaufwelle sogar an die Rekorde von 172,96 US-Dollar aufzuschließen. Ein bärisches Szenario wird dagegen erst unterhalb eines Niveaus von mindestens 137,62 US-Dollar erwartet, im Zuge einer derartigen Schwächephase müssten Verluste auf 131,81 und darunter den EMA 200 (Woche) bei 128,91 US-Dollar zwingend eingeplant werden.