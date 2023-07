Meteorologen erwarten neue Hitze-Rekorde und warnen vor Gesundheitsrisiken

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Genf (Reuters) - Die aktuelle Hitzewelle in der nördlichen Hemisphäre mit immer neuen Hitzerekorden wird sich nach Berechnungen von Meteorologen im Laufe der Woche verstärken.

"Die Temperaturen in Nordamerika, Asien sowie in ganz Nordafrika und im Mittelmeerraum werden diese Woche an mehreren Tagen über 40 Grad liegen, da die Hitzewelle zunimmt", kündigte die Weltwetterorganisation (WMO) am Dienstag an. Aber auch die nächtlichen Tiefstwerte würden neue Höchstmarken erreichen. Damit steige auch das hitzebedingte Risiko einer steigenden Zahl von Herzinfarkten und Todesfällen.

"Während sich die meiste Aufmerksamkeit auf die Tageshöchsttemperaturen konzentriert, sind es die Nachttemperaturen, die die größten Gesundheitsrisiken bergen, insbesondere für gefährdete Bevölkerungsgruppen", erklärte die WMO. Im Gespräch mit Reportern in Genf sagte ein auf die Erforschung von Hitzewellen spezialisierter Forscher, dass die hohen Temperaturen, die Europa derzeit erlebe, zwangsläufig zunehmen würden. "Die Hitzewelle im Mittelmeerraum ist groß, aber nicht vergleichbar mit der Hitzewelle in Nordafrika", betonte derweil WMO-Spezialist John Nairn.

Auch vor einem Jahr hatte eine Hitzewelle Europa mit Rekordwerten erfasst und damals wie heute kämpften die Feuerwehren in vielen Ländern gegen anhaltende Waldbrände.

