Oppositionschef in Thailand signalisiert Zugeständnisse vor Ministerpräsidentenwahl

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Bangkok (Reuters) - In Thailand signalisiert Oppositionsführer Pita Limjaroenrat nach seiner gescheiterten Wahl zum Ministerpräsidenten Zugeständnisse an seine Gegner.

Er sei bereit, das Tempo der geplanten Reformen zu drosseln, sagte er am Dienstag der Nachrichtenagentur Reuters. Voraussetzung sei, dass er eine Regierung bilden könne. Er warf dem Militär und der Führungsschicht vor, seine aus der Parlamentswahl als Überraschungssieger hervorgegangene Partei Move Forward zu blockieren.

Der 42-Jährige will sich am Mittwoch erneut zur Wahl stellen. "Ungeachtet dessen, was morgen passiert, hat es in der Gesellschaft Fortschritte gegeben", sagte er Reuters. "Sie verlangen nach etwas Neuem, etwas Frischem." Pita will unter anderem Wirtschaftsmonopole zerschlagen, die Wehrpflicht abschaffen und Generäle aus der Politik drängen. Besonders umstritten ist die Ankündigung seiner Partei, Artikel 112 des Strafgesetzbuchs zu reformieren, der Beleidigungen der Monarchie mit bis zu 15 Jahren Gefängnis vorsieht.

Pita beharrte gegenüber Reuters auf dem Plan, den Straftatbestand Beleidigung des Königshauses zu reformieren. Er müsse zu seinen Wahlversprechen stehen. Seine Partei Move Forward verdankt ihren Sieg bei der Parlamentswahl am 14. Mai vor allem jüngeren Wählern. Dies wird als Absage an die seit fast ein Jahrzehnt amtierende Regierung gesehen, die vom Militär unterstützt wird.

Vergangene Woche hatte Pita bei der Ministerpräsidentenwahl, zu der er ohne Gegenkandidaten antrat, zwar eine Mehrheit im Repräsentantenhaus gewonnen. Von den 250 Mitgliedern des konservativen, vom Militär ernannten Senats stimmten allerdings nur 13 für den Oppositionsführer. Da bei der Wahl des Regierungschefs die Stimmen beider Kammern gezählt werden, fehlten Pita 51 Stimmen. Die meisten Senatoren wurden nach dem Putsch 2014 vom Militär ernannt.

(Bericht von Panu Wongcha-um und Chayut Setboonsarng, geschrieben von Hans Busemann. Redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte)