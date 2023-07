Pressestimme: 'Volksstimme' zum Getreideabkommen

MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zum Getreideabkommen:

"Dass Russland das Getreideabkommen mit der Ukraine stoppt, belegt erneut die Skrupellosigkeit von Kremlchef Putin: Was ist schon eine weitere Hungersnot in Entwicklungsländern, wenn es um russische Interessen geht? Putin, der Erpresser: Entweder schwächt der Westen die wegen seines Überfalls auf die Ukraine verhängten Waren- und Finanzsanktionen ab - oder der Westen wird nach Kreml-Lesart Schuld am drohenden Hungertod von Hunderttausenden Menschen sein. In Putins zynischer Kosten-Nutzen-Rechnung spielt noch ein zweiter Aspekt eine Rolle: Fällt mit der Ukraine ein wichtiger Konkurrent Russlands auf dem Getreide-Weltmarkt weg, steigen wegen des verknappten Angebots die Preise: Sehr zur Freude Moskaus, während der Ukraine Geld für die Verteidigung gegen Putins Invasoren fehlen wird. Dementsprechend exorbitant hoch werden dessen "Preisforderungen" sein, wenn der türkische Präsident Erdogan sich nun als Vermittler versucht."/yyzz/DP/he