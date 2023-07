AMAZON - Rücksetzer als Chance?

Amazon.com Inc. - WKN: 906866 - ISIN: US0231351067 - Kurs: 132,830 $ (Nasdaq)

Seit Januar 2022 nach Ausbildung eines Tiefs bei 81,43 USD befindet sich die Amazon-Aktie in einer Aufwärtsbewegung. Am 02. Juni gelang erstmals der Ausbruch über den Abwärtstrend seit 19. November 2021. Trotz eines kurzzeitigen, aber heftigen Rückfalls in diesen Trend am 07. Juni hat sich die Aktie inzwischen über dieser Linie etabliert und ist über eine Zwischenstation bei 131,49 USD an das log. 61,8%-Retracement der Abwärtsbewegung ab November 2021 geklettert.

Dort prallte der Wert leicht nach unten ab und setzte gestern auf der Marke bei 131,49 USD auf. Diese konnte im Tagesverlauf gehalten werden.

Rally intakt

Die Amazon-Aktie hat damit die Chance auf eine weitere Rallyphase. Ein erstes Ziel liegt bei 137,91 USD, später könnte der Wert sogar bis ca. 146,57 USD ansteigen.

Ein Rückfall unter 131,49 USD wäre zwar ein Warnschuss für die Bullen, aber kein klares Verkaufssignal. Zwar müsste mit einem Rücksetzer gen 124-123,66 USD gerechnet werden, aber anschließend könnte der Wert immer noch die genannten Rallyziele anstreben.

Ein Rückfall unter 123,66 USD wäre schon mehr als ein Warnschuss für die Bullen. Ein Rückfall unter 118,60 USD könnte den vorläufigen K.o. bedeuten.

Fazit: Der Rücksetzer seit dem Hoch vom Freitag bietet noch einmal Einstiegschancen in einen intakten Aufwärtstrend. Aber es ist nicht zu erwarten, dass die Bäume in den Himmel wachsen.

