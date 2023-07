Britische Inflation sinkt stärker - "Noch langer Weg vor uns"

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

London (Reuters) - Die britische Inflationsrate ist im Juni wegen billigen Kraftstoffen auf den niedrigsten Stand seit mehr als einem Jahr gefallen.

Die Verbraucherpreise stiegen um durchschnittlich 7,9 Prozent zum Vorjahresmonat, wie das Statistikamt ONS am Mittwoch in London mitteilte. Das ist der niedrigste Wert seit März 2022. Im Mai lag die Teuerungsrate noch bei 8,7 Prozent. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten zwar mit einem Rückgang gerechnet, allerdings nur auf 8,2 Prozent. Im Oktober 2022 hatte die Inflationsrate mit 11,1 Prozent den höchsten Wert seit 41 Jahren erreicht.

"Großbritannien hat immer noch eine der höchsten Inflationsraten aller entwickelten Volkswirtschaften", sagte der Forschungsleiter des Instituts Resolution Foundation, James Smith. In der Euro-Zone liegt sie bei 5,5 Prozent, in den USA bei 3,0 Prozent, in Westeuropa ist der Preisdruck nur in Island höher. Es gebe keinen Grund zur Selbstzufriedenheit, reagierte Finanzminister Jeremy Hunt auf die Entwicklung. Die hohen Preise seien nach wie vor ein großes Problem für Familien und Unternehmen. Regierung und Bank of England hätten aber schwierige Entscheidungen getroffen, um die Inflation wieder zu drücken. "Wir sehen die ersten Früchte davon, aber es liegt noch ein langer Weg vor uns", sagte Hunt. Die Notenbank strebt einen Wert von zwei Prozent an.

PFUND UNTER DRUCK

Die Benzin- und Dieselpreise brachen um rekordverdächtige 23 Prozent im Vergleich zum Juni 2022 ein. Bei anderen Gütern und Dienstleistungen kam es jedoch zu schmerzhaften Steigerungen: Zucker verteuerte sich um 54 Prozent, während die Kosten für Transportversicherung um 48 Prozent nach oben schnellten - der stärkste Anstieg seit Beginn der Aufzeichnungen Ende der 1980er Jahre. Die sogenannte Kerninflationsrate - bei der die schwankenden Energie-, Lebensmittel- und Tabakpreise ausgeklammert werden - sank im Juni ebenfalls: Sie fiel auf 6,9 Prozent, nachdem sie im Mai mit 7,1 Prozent auf dem höchsten Stand seit mehr als 30 Jahren gelegen hatte.

Nach dem unerwartet deutlichen Rückgang der britischen Inflationsrate geriet das Pfund unter Druck. Im Gegenzug stieg der Euro gegenüber der britischen Landeswährung um 0,8 Prozent auf 86,78 Pence. Anleger spekulieren darauf, dass die Bank of England ihre Zinsen möglicherweise nicht ganz so hoch anheben muss wie gedacht, um die Preissteigerungen einzudämmen. Die Währungshüter um ihren Chef Andrew Bailey haben ihren Leitzins im Juni zum 13. Mal in Folge angehoben - von 4,50 auf 5,00 Prozent. Experten gingen bislang davon aus, dass die Zinsen noch zweimal auf dann 5,5 Prozent angehoben werden.

Die hohe Inflation ist auch ein Problem für Premierminister Rishi Sunak. Er hat versprochen, die Teuerungsrate im Jahresverlauf zu halbieren. Im kommenden Jahr stehen in Großbritannien Wahlen an. "Wir halten an unserer Verpflichtung fest, alles zu tun was wir können, um die Inflation zu halbieren", sagte Energiesicherheitsminister Grant Shapps im "Times Radio".

