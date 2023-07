DAX-FLASH: Kaum verändert erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX) - Im Dax scheint sich am Mittwochmorgen zunächst wenig zu tun. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start wenige Punkte tiefer auf 16 117 Punkte. Tags zuvor hatte der Dax nach zähem Start letztlich leichte Gewinne erzielt. Orientierungsmarke nach oben ist zunächst das Vorwochenhoch bei 16 185 Punkten. Nach unten sollten die Marke von 16 000 Punkten und die knapp darunter verlaufende 50-Tage-Linie mögliche Rückschläge abpuffern.

An der Wall Street war der Dow Jones Industrial am Dienstag schon während des europäischen Handels auf das höchste Niveau seit April 2022 geklettert und baute die Gewinne anschließend noch aus. Robuste Quartalsergebnisse von US-Großbanken überlagerten schwache Konjunkturdaten aus der Industrie und dem Einzelhandel. Der Nikkei schloss sich dem Dow am Morgen in Japan mit Gewinnen an, während Chinas Börsen nachgeben./ag/stk