DAX: Pullback abgeschlossen

In rund anderthalb Wochen stehen vor der Sommerpause mal wieder Zinsentscheide der EZB und US-Notenbank FED an, im Vorfeld zeigen sich Investoren von ihrer besten Seite und treiben Indizes in den USA sowie das heimische Leitbarometer DAX weiter gen Norden voran. Auch der Pullback der letzten Tage konnte der DAX bravourös beenden und schaufelt sich dadurch den Weg in Richtung seiner Rekordstände frei.

Der erfolgreiche Turnaround des DAX im Bereich des 50-Tage-Durchschnitts sowie der Kursmarke von rund 16.000 Punkte zeigt erste Wirkung, ein mehrtägiger Abwärtstrend konnte beendet werden, sodass nun die nächste Triggermarke von 16.200 Punkten in den Fokus gerückt ist. Aber erst darüber werden weitere Kursgewinne an 16.290 und schließlich die Rekordstände aus Mitte Juni bei 16.427 Punkten möglich.

Auf der Unterseite bildet der Bereich um 16.000 Punkten in Verbindung mit dem EME 50 eine vergleichsweise solide Unterstützung, erst unterhalb von 15.909 Zählern dürften sich Abschläge auf 15.790 und 15.706 Punkte für das heimische Leitbarometer einstellen.

An der Datenfront geht es heute etwas ruhiger zu, europaweite Verbraucherpreise aus Juni (endgültig) stehen um 11:00 Uhr auf der Agenda, ab 13:00 Uhr stoßen die USA mit MBA-Hypothekenanträgen aus der Vorwoche dazu. Um 14:30 Uhr folgen noch einmal Zahlen zu Baugenehmigungen und Baubeginnen aus Juni (annualisiert).

Ansonsten bleibt der Fokus auf die Berichtssaison gerichtet, unter anderem legen heute Alcoa, United Airlines, Tesla, Halliburton, sowie Goldman Sachs Zahlen zum abgelaufenen Quartal vor.