DAX® - Sehr guter Halt im 16.000er-Bereich

Der leichte Verlust beim DAX® vom Montag wurde am gestrigen Dienstag mehr als wettgemacht. Die nächste Aufgabe lautet, mit einem Einmonatshoch die waagerechte Widerstandszone um 16.185/16.210 Punkte zu überwinden um in der Folge gen Allzeithoch 16.427 Zähler zu streben. Aus saisonaler Sicht wäre das die kommenden anderthalb Wochen auf jeden Fall noch drin, denn die schwache (ja schwächste) Phase eines Jahres beginnt dann im langfristigen Durchschnitt gesehen Ende Juli, spätestens aber Anfang August. Das Vorhaben müssten die Bullen womöglich aufgeben, wenn die bedeutenden Gleitenden Durchschnitte der vergangenen 38 und 55 Börsentage durchbrochen werden würden. Diese schmiegen sich derzeit geradezu aneinander an und nähern sich gemeinsam von unten der 16.000er-Marke. Eine leicht horizontale Intraday-Unterstützung ist knapp über 15.800 Punkten auszumachen. Bei einer neuerlichen größeren Korrektur dürfte dann aber bereits ein Aufwärtstrend ins Spiel kommen, der seit sieben Monaten etabliert ist und inzwischen knapp unterhalb der 15.400er-Marke verläuft. Hingewiesen sei zudem auf den etwas steileren, knapp zehnmonatigen Aufwärtstrend, welcher sich derzeit um 15.280 Punkte bewegt.

DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

