Gebrauchte Geräte an Sunrise verkaufen - mit Sunrise Buyback profitieren Umwelt und Kunden



19.07.2023 / 10:00 CET/CEST



Rund 40% der Schweizer Bevölkerung bewahrt ein altes Smartphone zuhause in der Schublade auf, womit sie der Kreislaufwirtschaft entzogen werden1).

Mit Sunrise Buyback können neue und bestehende Sunrise Kundinnen und Kunden ihre gebrauchten Mobiletelefone, Tablets und Smartwatches an Sunrise verkaufen. Bisher war das nur direkt in den Sunrise Shops möglich. Neu lässt sich das direkt beim Gerätekauf, oder per Telefon (Telesales) und im Online-Shop erledigen. Die Geräte werden zur Wiederverwendung aufbereitet.

Das ausgebaute Sunrise Buyback Programm hat als Ziel bis 2025 jährlich mindestens 20'000 Geräte (Smartphone, Tablets, Smartwatches) pro Jahr zur Wiederverwendung von Kundinnen und Kunden zurückzukaufen, aufzubereiten und weiterzuverkaufen. Verschiedene Studien1) zeigen, dass viele alte Smartphones zuhause in Schubladen gehortet statt der Kreislaufwirtschaft zugeführt werden. Die Wiederverwendung von Materialien wie Plastik und Metall vermindert Umweltemissionen. Deshalb achtet Sunrise auf ein effizientes Ressourcenmananagement, beispielsweise mit dem weiterentwickelten Buyback Programm. «Unsere Kundinnen und Kunden erwarten schon längst von uns, dass wir langfristig denken und umweltverträgliche Lösungen aufzeigen. Wir wollen diesen Ansprüchen gerecht werden, indem wir unsere Produkte und Dienstleistungen nachhaltig konzipieren und unsere Massnahmen in der gesamten Organisation verankern», sagt André Krause, CEO Sunrise. «Mit unserem erweiterten Buyback Programm haben wir das Ziel, bis 2025 jährlich mindestens 20‘000 Geräte pro Jahr von unseren Kundinnen und Kunden zur Wiederverwendung zurückzukaufen.» Mit Sunrise Buyback können neue und bestehende Sunrise Kundinnen und Kunden ihre gebrauchten Mobiletelefone, Tablets und Smartwatches in den Sunrise Shops und neu per Telefon (Telesales) oder online auf einfache Weise verkaufen. Dazu können sie den Wert ihres Gerätes auf der Sunrise Buyback Webseite anhand des Gerätezustandes selbst einschätzen. Je nach Zustand und Geräteausführung variert der angezeigte, vorläufige Verkaufspreis (Buyback-Wert). Der endgültige Wert wird nach Abgabe des Geräts durch Sunrise bestimmt. Den Buyback-Wert erhalten die Kundinnen und Kunden als Gutschrift auf der nächsten Sunrise Rechnung, oder er wird ihnen beim Kauf eines neuen Gerätes als Rabatt abgezogen bzw. bei einem Raten-Kauf als Vorauszahlung angerechnet. Bestehende Sunrise Kundinnen und Kunden können ihr Gerät an Sunrise auch dann verkaufen, wenn sie kein neues Gerät kaufen. Mit der Erweiterung des des Sunrise Buyback Programms auf die Verkaufskanäle Telesales und Online-Shop sowie der Möglichkeit das alte Gerät kostenfrei per Post einzuschicken, macht es Sunrise den Kundinnen und Kunden noch leichter, ihre noch funktionstüchtigen Geräte zu retournieren und Sunrise zu verkaufen. Die retournierten Geräte werden von einem zertifizierten Schweizer Partner wiederaufbereitet und weiterverkauft. Die Daten werden dabei vollumfänglich gelöscht. Nicht mehr funktionstüchtige Geräte werden fachgerechet recyclet. Alle Einzelheiten zum Sunrise Buyback Programm finden sich auf der Webseite, der Aufbereitungsprozess der Geräte wird in einem Video illustriert. Nachhaltigkeitsziele im Bereich Umwelt Um negative Auswirkungen auf Umwelt und Gesellschaft zu vermeiden, konzipiert Sunrise ihre Produkte und Dienstleistungen möglichst nachhaltig. Bei Sunrise-Geräten wie Modems und Set-Top-Boxen liegt der Fokus auf Langlebigkeit, Reparierbarkeit und tiefem Stromverbrauch. Dabei wird bereits bei Design und Verpackung angesetzt, die möglichst ökologisch gestaltet werden. Ein Beispiel dafür ist das preisgekrönte Sunrise IPTV Box, die zu 85% aus rezykliertem Material hergestellt wird und 2020 von «Digital TV Europe» mit dem «Sustainability Award» ausgezeichnet wurde. Sunrise sieht die nachhaltige Ressourcen-Nutzung sowie die Reduktion von Treibhausgasemissionen als grosse gesamtgesellschaftliche Herausforderung, aber auch als Chance. Sunrise bezieht ihren eigenen Strombedarf zu 100% aus erneuerbaren Energien, wird bis 2030 die Energieeffizienz der Datenübertragung (kWh/TB) im Netz kontinuierlich um 10% pro Jahr steigern und bis 2030 die Fahrzeugflotte zu 100% elektrisch betreiben. Neben dem Netto-Null Ziel (Scope 1 & 2) bis 2030 des Mutterkonzerns Liberty Global verpflichtet sich Sunrise, als Teil der Science-based Targets (SBT) Initiative zu einer wissenschaftsbasierten und graduellen Reduktion der Treibhausgase beizutragen. www.sunrise.ch/buyback www.sunrise.ch/esg Pressemitteilung (PDF) Sunrise Media Relations media@sunrise.net 0800 333 000 1) Umfrage Recommerce/verkaufen.ch 20.10.2022 / Studie der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften und des Schweizer Online-Marktplatzes Ricardo zum nachhaltigen Konsums in der Schweiz, 04.10.2022

