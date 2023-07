Nachhaltigkeit in der Spielhalle? Verband stellt Leitfaden vor

BERLIN (dpa-AFX) - Spielhallen im Kampf gegen die Klimakrise? Mit einem Leitfaden für mehr Nachhaltigkeit will der Bundesverband Automatenunternehmen (BA) auch diese Branche zu einem nachhaltigeren Handeln bewegen. Und das mit einfachen Tipps: Auf umweltschonenden Verpackungsmüll achten, saisonal einkaufen - und Zeitschaltuhren an den Heizungen anbringen. "Wir alle stehen vor der Herausforderung, unsere Aktivitäten auf ökologische, soziale und ökonomische Aspekte auszurichten", sagte BA-Präsident Thomas Breitkopf am Mittwoch.

Der Verband hat rund 2000 Mitgliedsunternehmen, dazu gehören vor allem Spielhallen sowie Bars und Kneipen, in denen Spielautomaten stehen. Das Nachhaltigkeitskonzept soll diesen Unternehmen nun gebündelte Informationen und Checklisten unter anderem zu den Themen Energiemanagement, Einkauf, Entsorgung und Personalmanagement zur Verfügung stellen, damit sich die Mitglieder intensiver mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinanderzusetzen. Ein entsprechendes Engagement sei letztlich auch im Interesse der Betreiber, hieß es von Verbandsseite - schließlich könnten so Energiekosten gespart werden./cab/DP/ngu