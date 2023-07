Pressestimme: 'Volksstimme' zu Pflegekosten

MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zu Pflegekosten:

"Die Politik hat versucht, dem Exodus in der Pflegebranche gegenzusteuern - mit besserer Bezahlung und Tarifbindung. Die nun steigenden Kosten für Heimbewohner scheinen daher plausibel. Aber nur teils. In den Pflegesektor fließen Milliarden - aus der Pflegeversicherung, der Steuerkasse und den Eigenbeiträgen der Heimbewohner. Für Finanzinvestoren ist das deutsche Pflegesystem ein lukrativer Markt, aus dem sie attraktive Renditen gezogen haben. Besonders aggressiv agiert die Private-Equity-Branche, die mit den Immobilien hin- und herjongliert und daraus enorme Gewinne erzielt. Die Privatisierung in der Branche hat zu einer anderen Logik im Pflegesystem geführt: Es geht nicht um das Wohl des Patienten, sondern einzig um die Rendite der Investoren. Ein kapitalmarktgetriebenes System hat in der Pflege aber nichts zu suchen. Es ist längst an der Zeit, den Pflegesektor vor finanzhungrigen Investoren zu schützen."/yyzz/DP/he